ya vox dirán a vosotros lo de la encuesta que no estabais a gusto hasta que no habéis despertado a la fiera. Tenéis contentísimos a los cazadores, a los de los toros, ahora una nueva ley de armas... Lo raro es que con ese endiosamiento que nos caracteriza no se otorguen para si una mayoría absoluta como cuando el ilmo, excelso, virrey de las extremaduras,D. Bellotas. Hay personas humanas que por el público interés tendrían que ingresar, ni en que fuera MOTU PROPRIO en el cotolengo del padre Alegre por un periodo no inferior a sesenta años, ai dicho!