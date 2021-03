SOS del turismo extremeño

«Estos días festivos solo podemos tener visitantes de otros puntos de Extremadura, pero hay dos variables muy complejas: el turista extremeño pernocta poco, en muchos casos va y viene en el día, de manera que solo se beneficia a la hostelería; y somos muy pocos, no hay muchos habitantes en esta región». Son las claves que da la presidenta de la Federación Extremeña de Turismo Rural (Fextur), Victoria Bazaga, para explicar por qué las reservas para este puente de San José, con la comunidad cerrada perimetralmente, se han quedado, de media, en el 12,5%. «Hay alojamientos que están al 100%, pero otros que permanecen cerrados porque no les compensa, porque la normativa de la Junta dice que solo puede haber en una casa rural un máximo de cuatro personas no convivientes, y muchos alojamientos están preparados para más capacidad, de manera que no puedes cobrar lo mismo y no compensa abrir», subrayaba Bazaga. Y agrega que la situación no es mejor en ciudades con Cáceres o Mérida.

Hay otro factor importante en cuanto a la baja ocupación de este puente: «La falta de costumbre de los extremeños a viajar por su tierra, aunque lo cierto es que desde la pandemia se tiene una mirada muy cariñosa a nuestros rincones». Pero aún así, aunque en Semana Santa haya más gente que se anime a conocer alguno de esos «tesoros escondidos», el porcentaje de reservas no crecerá especialmente. Como referente, «otros años, el máximo que se ha tenido de turistas de procedencia local ha sido el 25%; la mayoría que viene siempre son madrileños». «También hay que tener en cuenta --prosigue Bazaga-- que Semana Santa era una fecha en la que el extremeño que vive fuera vuelve a su pueblo a pasar unos días y tampoco lo vamos a poder tener por ese cierre perimetral de todas las comunidades».

Una falsa ilusión

Atrás quedan otras temporadas es las que se logró récord de turistas en la región. Ahora el sector vive momentos difíciles. Lo detalla Ignacio Lozano, portavoz de la Asociación Turismo Norte de Extremadura (Aturnex). «Los más perjudicados son los alojamientos de gran capacidad; para este puente están al 3% de ocupación. Por eso una de nuestras peticiones era que se pudieran dividir y acoger a distintos grupos, siempre que en las zonas comunes solo se ocupase el 35% de la capacidad, como si fuera un hotel».

En cuanto al resto de casas, calculan que llegarán al 60% de ocupación en la zona más al norte de la comunidad.

Si bien la Junta ha permitido que haya hasta un máximo de cuatro personas que sean convivientes en estos alojamientos para darle oxígeno al sector, este considera que «sirve para poco» porque gran parte de la oferta está pensada para grupos más numerosos.

«Parece que el que tiene una casa rural para alquilar es rico --se lamenta Lozano-- y ni mucho menos es así. El mantinimiento cuesta mucho dinero, y ahora apenas están entrando ingresos, de manera que hay gente que lo está pasando muy mal».

«No dieron vidilla cuando aprobaron que se permitieran hasta diez personas no convivientes en los alojamientos. Y cuando se dijo que en el puente de San José las comunidades iban a estar abiertas llegamos hasta el 90% de reservas en el norte, sobre todo de madrileños. Pero todo se ha caído», expresa el portavoz de Aturnex.

También ve perjudicial que en las actividades de ocio al aire libre (hay una amplia oferta en Extremadura) el máximo permitido sean solo seis personas.

Campaña para fomentar los viajes dentro de Extremadura

Haz turismo en tu tierra, Haz Extremadura. Son dos de los lemas que forman parte de la campaña que La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) tiene en marcha para que los extremeños visiten la región tanto en el puente de San José como en la Semana Santa. «Que redescubran o conozcan sus numerosos atractivos», subrayan.

A través de diversos eslóganes y de la etiqueta #YoDescubroMiTierra, la campaña realizará un recorrido por las diferentes comarcas de la región, con imágenes en las redes sociales acompañadas de textos que lanzarán pistas sobre los atractivos de cada lugar. Además, se fomentará la participación de los internautas.

Bares de Villanueva del Fresno, cerrados por decisión propia

Los hosteleros de la localidad pacense de Villanueva del Fresno decidieron hace unos días que cerrarían de manera voluntaria sus bares y restaurantes en el Puente de San José y así lo están cumpliendo. La acción viene motivada porque justo estos días de fiesta, del 19 al 21 de marzo, se celebra en este municipio la Fiesta del Gurumelo, declarada de Interés Turístico Regional y que suele congregar a numeroso público, de manera que se quiere evitar que haya aglomeración que vuelvan a multiplicar los contagios en un momento clave de la pandemia, en el que se pretende que la cuarta ola sea lo más suave posible.