Suben los hospitalizados en una jornada con 80 nuevos contagios y una muerte por covid

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Vergeles: desde este periódico, los comentarios de los lectores ya le advertian que venía otra ola con una variante muy invasiva. Como no nos fiamos de ud. se lo estaban advirtiendo con tiempo con la publicación de comentarios que le pedian que hiciera algo más de lo que está haciendo que no es más que jugar al gato y al ratón, (no hace falta decir quien hace de ratón). Le sugiero que repase el diccionario y lea lo que significa la palabra COBARDÍA.