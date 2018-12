La subida del 3% de las pensiones beneficiará a 175.000 extremeños

Alrededor de 175.000 extremeños se beneficiarán de la subida del 3% aprobada por el Gobierno para las pensiones mínimas y no contributivas para el próximo año. En concreto, los beneficiarios serán unos 160.000 en el caso de los perceptores con prestaciones mínimas que verán incrementada su pensión un 3% en 2019, y 15.000 los que tienen pensiones no contributivas. Esta subida se recoge en el Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, en el que se incluye la revalorización de las pensiones de un 1,6% y un 3% las mínimas y no contributivas para el próximo año, tal y como se establecía en el acuerdo presupuestario alcanzado entre el Gobierno y Unidos Podemos.

Este incremento ha sido valorado positivamente por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en tanto que el acuerdo aprobado por el Gobierno beneficiará a las comunidades con mayor proporción de pensiones mínimas, a lo que ha unido los incrementos también previstos en el salario mínimo interprofesional y en los sueldos de los empleados públicos. «Todas estas son noticias muy positivas» para la región extremeña, ya que va a permitir que «haya más dinero en el bolsillo de los ciudadanos», señaló el pasado viernes en una comparecencia en Mérida.

En Extremadura, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, referidos al mes de diciembre, hay 227.430 pensiones, con una media de 798,41 euros. Las más numerosas son las de jubilación, con 127.637 pensiones y una cuantía media de 914,49 euros; seguidas de las de viudedad, con 61.233 y 633,87 euros. Tras ellas, se sitúan las de incapacidad permanente, con un total de 26,733 pensiones y 796,54 euros; las de orfandad, con 9.867 y 384,14 euros; y las que son a favor de familiares, con 1.960 pensiones y 490,02 euros.

En su conjunto, la revalorización afectará a 10.340.805 pensiones públicas del país, de las que 9.692.296 son contributivas. Del resto, 451.229 son de carácter no contributivo y 197.280 corresponden a prestación familiar por hijo a cargo con 18 o más años y minusvalía superior al 65%.

coste total // Asimismo, el coste total de la subida alcanza los 2.591,65 millones de euros, de los que 2.481,10 millones de euros corresponden a pensiones contributivas. El texto normativo recoge también el abono de una paga por la diferencia entre la revalorización del 1,6% que se aplicó y el 1,7%, resultado de calcular la media de los índices de precios al consumo mensuales de los últimos doce meses.

Según el Ministerio, los pensionistas recibirán la paga compensatoria de un 0,1% adicional antes de abril de 2019. El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, afirmó que este nuevo índice de revalorización de las pensiones usado para calcular «la paguilla» compensatoria, sustituiría a partir de 2020 al índice de revalorización de las pensiones actuales por el cual estas suben un 0,25% mientras la Seguridad Social tenga déficit.