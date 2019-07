Suspendida por usar una tablet

«Lo peor es el daño psicológico. Porque los miembros del tribunal me felicitaron por el trabajo, me pidieron permiso para hacerle fotos al material porque consideraron que era bastante bueno. Salí muy satisfecha, y cuando fui a mirar la nota, me encontré con un cero». Es la vivencia de la emeritense Jara García Recio, de 24 años, tras presentarse a las pasadas oposiciones de Magisterio por Educación Física. Lo hizo en el instituto Zurbarán de Badajoz. Era su primera experiencia en este tipo de examen.

En la parte práctica, durante la exposición de la unidad didáctica, utilizó una tablet para exhibir un vídeo como material complementario. Y el motivo del suspenso se debe a que, en principio, estos dispositivos electrónicos están prohibidos, solo se permiten durante la preparación de la citada exposición.

Desde la consejería de Educación aseguran que en las bases de la convocatoria queda claro que el uso de estos aparatos está muy limitado. Y refieren al texto oficial: «Para su preparación el aspirante dispondrá de una hora, pudiendo utilizar el material auxiliar que estime oportuno, sin posibilidad de conexión con el exterior (ordenadores portátiles, teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo informático o electrónico) [...] La exposición de la unidad didáctica no podrá exceder de 30 minutos. En la misma podrá utilizarse material auxiliar sin contenido curricular (es decir, que no contenga, registre o haga referencia a los diferentes elementos curriculares) [...] El referido material auxiliar servirá para apoyar la exposición mediante la utilización de recursos didácticos no electrónicos ni susceptibles de reproducción electrónica (ilustraciones, diagramas, mapas, esquemas, ... en formato papel)».

Pero Jara García defiende que la propia convocatoria en sí es contradictoria, porque en los criterios de evaluación referidos tanto a la preparación como a la exposición, en el punto número 10, se recoge: «Se prevé el uso de recursos didácticos variados y expresamente los tecnológicos».

Además, añade esta opositora que la propia presidenta del tribunal le confirmó que podía utilizar aparatos electrónicos como la tablet y que en ningún momento le dijeron que tenía que abandonar el examen porque estaba suspensa. «Es una injusticia», se lamenta.