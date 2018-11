Talaverilla, hundida pero muy viva

Las aguas del Tajo comenzaron a anegar las calles de Talavera la Vieja un 12 de noviembre de hace 55 años, pero el pueblo continúa muy vivo en la memoria de sus habitantes que se resisten a olvidar sus raíces. Vicente Manzano apenas tenía 20 años cuando tuvo que abandonar el municipio que le vio nacer para convertirse en el embalse de Valdecañas, pero guarda siglos de historia de la localidad. Muchos documentos en carpetas y más recuerdos en su mente. Él es uno de los encargados de que este pueblo siga tan vivo entre los cerca de 1.000 talaverinos que todavía viven repartidos por el mundo.

Desde Leganés, donde emigró, lleva años recopilando y divulgando el legado de este municipio y luchando para que su nombre no desaparezca también bajo el lodo. El pasado fin de semana casi un centenar de talaverinos repartidos por distintos puntos de Extremadura, Madrid o Barcelona se reunieron en un restaurante madrileño para recordar sus orígenes en una comida que lleva seis ediciones celebrándose en la capital y que cada año es más numerosa. Allí no faltan los recuerdos, «un buen baile con canciones de nuestra querida tierra» y buenas noticias.

Y ese fue precisamente el momento elegido por Vicente para contar a sus paisanos la última hazaña por su pueblo. Tras años de insistencia, este talaverino ha logrado que por fin el nombre del pueblo aparezca completo en los documentos oficiales como el DNI. Porque en las últimas décadas se han llevado desagradables sorpresas con su propia identidad: «en 1998 me cambié de domicilio y al pedir un certificado de empadronamiento al Ayuntamiento de Leganés, me encontré que había nacido en Talaveruela, no en Talavera la Vieja», relata Vicente. «Después de quitarnos el pueblo físicamente, nos quitan también su nombre, nos roban nuestra identidad». Y en las comisarías de policía, la misma historia. En estos últimos años se han tenido que conformar con el nombre de su pueblo «mutilado» (Talavera Vieja, sin artículo) y en el peor de los casos incluso con el del pueblo cercano, Bodonal de Ibor. «Pero yo no me podía quedar de brazos cruzados. Tengo 77 años, era la última vez ya que iba a renovar el DNI y quería que al menos dejara constancia para siempre del nombre de mi pueblo», cuenta. Y ha logrado su propósito tras peregrinar por varias comisarías de policía e instituciones de Madrid buscando la identidad que les había robado la informatización de las propias administraciones. ‘Eso es imposible’, ‘muy costoso cambiar un programa informático’, ‘imposible’... le decían, hasta que un día llegó la sorpresa: «‘Lo intentamos’ me dijo Juan en Santa Engracia, ‘se solucionará, hijo’». Y Vicente encontró de nuevo la identidad en el único sitio donde la había perdido, el DNI. «Puede que sea una insignificancia para muchos, pero para los 800 o 900 talaverinos que aún vivimos esto tiene mucho valor; ha sido muy emocionante para mí».

Porque Vicente se resiste a olvidar el expolio que sufrió su pueblo y el dolor que aquella decisión de la época franquista causó en su familia y en sus paisanos. «En nuestra tierra, que tanta emigración sufrió, los extremeños siempre anidaron la esperanza de volver a sus lugares patrios; pero para los talaverinos eso no es posible. Nuestras raíces quedaron bajo el agua, pero les costará mucho pudrirse». Es el empeño de Vicente, que ya consiguió que una plaza de Leganés llevara el nombre del municipio extremeño anegado, y ahora también en las oficinas del DNI. Y tiene más reclamaciones: que los talaverinos puedan ver gratis los cuadros que encargó al Greco una cofradía local y que ahora están en el Monasterio de Guadalupe y que el registro eclesiástico que aún perdura se traspase a Rosalejo, donde residen buena parte de los vecinos.