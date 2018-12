De un talaverino

El pasado domingo me pongo a deshojar el periódico y me encuentro con la grata sorpresa de que venía un artículo sobre la extinta y añorada Talavera la Vieja (Talaverilla), relativo al encuentro en su sexta edición de ‘Talaverinos en el mundo’ que se viene celebrando asiduamente en Madrid.

Dentro del contenido del artículo me llama poderosamente la atención las manifestaciones de Vicente Manzano, hijo de Talavera la Vieja y residente en Leganés, donde después de un largo peregrinar por las comisaría de policía de Madrid ha conseguido que en el DNI figure que nació en Talavera la Vieja, pues como se sabe este pueblo desapareció en el año 1963 físicamente pero no en la memoria de sus hijos.

Puesto al habla con Vicente, me cuenta que después de tantos años de lucha ha conseguido la recompensa. Fue el pasado 22 de octubre cuando recibició la llamada de la comisaría de Santa Engracia de Madrid donde le dieron la feliz noticia. Tal es la vericidad del tema que en mi caso fui a renovar el DNI el pasado 29 de octubre, aquí en Cáceres, y no hubo ningún problema para que figurara el nombre completo del pueblo. Por todo ello, en mi nombre y en el de todos los talaverinos, mil gracias a Vicente, por su perseverancia y tenacidad, por honrar el nombre de Talavera la Vieja.

Ahora viene la segunda parte de la película. Hace cuatro meses aproximadamente tuve que empadronar a mi madre por problemas de salud en otro pueblo de Cáceres. Cual fue mi sorpresa, cuando me dicen que Talavera la Vieja no existe en los códigos del INE y que por lo tanto, no se puede reflejar. Me dan la alternativa de Bohonal de Ibor por ser el pueblo más próximo y que guarda algunos archivos de Talavera la Vieja. Pregunto dónde se puede arreglar este tema y me indican que quizás en el INE de Cáceres. Allí me voy y me entrevisto con el subdirector, quien amablemente me atiende contándome que años atrás sí venía un código para los pueblos históricos pero que, por motivos desconocidos, habían cambiado el programa informático y lo habían eliminado. Ellos no podían hacer nada porque viene impuesto de arriba.

Después me he entrevistado con el subdelegado del Gobierno en Cáceres, con un diputado autonómico y con un diputado nacional. Todos han sido muy receptivos pero hasta ahora no se ha conseguido nada. ¿Tan difícil es poner un código para todos aquellos pueblos históricos que un día por el azar del destino desaparecieron y colocar en una casilla al efecto el nombre del pueblo en cuestión?

Esto me hace pensar y reflexionar: qué desdichados somos aquellos que un día tuvimos la suerte de nacer en un pueblo con tanta historia al que amamos (para nosotros existe), pero que la desdicha y la imposición de un régimen totalitario no nos dieron la opción de elegir ninguna alternativa.

Hoy se encuentra bajo las aguas del pantano de Valdecañas, donde han quedado enterrados para siempre vivencias, recuerdos, ilusiones, anhelos y algunos de nuestros seres queridos. Vaya el recuerdo y el cariño para todos mis paisanos, talaverinos.