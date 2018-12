Talento para diseñar el futuro

Aprovechar el talento y la experiencia de los extremeños que han tenido que abandonar la región para diseñar la estrategia de su futuro, utilizando su tradicional potencial y las nuevas posibilidades que los avances tecnológicos permiten es el objetivo principal del I Congreso Mundial de la Ciudadanía Extremeña en el Exterior, que comenzó ayer en Mérida.

Así se lo trasladado el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, a los asistentes a este congreso (emigrantes y expertos), que nace con vocación de continuidad y que está basado en el aprovechamiento «de intereses mutuos», como indicó la directora general de Acción Exterior, Rosa Balas.

Según los datos oficiales a 1 de enero de 2018, casi 550.000 extremeños viven en otras comunidades autónomas, principalmente en Madrid, Cataluña, Andalucía y País Vasco, y 16.709 en otros países, agrupados mayoritariamente en Francia, Alemania, Suiza, Reino Unido y Bélgica y Estados Unidos y Argentina, en el caso del continente americano.

Balas precisó que se trata de definir la relación que se quiere con la diáspora, favorecer la participación de este colectivo e incentivar el retorno y la atracción del talento, informa EFE.

Según Fernández Vara, a los problemas de la Extremadura actual hay que enfrentarse «con todo, menos con resignación» y aseguró que «se está volviendo a repartir las cartas y a Extremadura le corresponden cartas mucho mejores que las que nos tocaron hace 50 años».

Fernández Vara añadió que hasta 2030 «se invertirá más dinero en Extremadura que en todo el siglo XX», la mayoría de carácter privado, «y eso supone un cambio absolutamente trascendental», que propiciará un nuevo escenario y abanico de oportunidades.

Ponentes

Entre los ponentes de esta primera jornada estuvieron la corresponsal de TVE en París, la extremeña Marisa Rodríguez Palop, que destacó la «flexibilidad» de los extremeños para adaptarse a las circunstancias en cada momento.

También se refirió a que «la vuelta a los pueblos es una tendencia natural que se está despertando», pero subrayó la importancia de contar con financiación y formación para que se conviertan en realidad, una responsabilidad para la que considera necesaria la implicación de las administraciones públicas.

En este mismo sentido, la científica cacereña María Escudero Escribano, Premio Princesa de Girona de Investigación Científica 2018, apostó también por las energías renovables como proyectos de futuro para la región, pero añadió que se necesita «invertir en ello» para crear puestos de trabajo en diferentes ámbitos y que la gente pueda quedarse.

Por su parte, el periodista emeritense Antonio Teixeira, presentador de la cadena NBC Universal Telemundo Las Vegas, explicó que con su exposición ha querido «romper con el objetivo de que por ser extremeños no se nos va a valorar fuera».

El congreso se abrió con una ponencia del astronauta de origen extremeño Miguel López-Alegría, que repasó sus recuerdos vinculados a sus relaciones familiares con Extremadura y puso de manifiesto la perspectiva distinta que se tiene de todo desde el espacio, «porque no se ven las fronteras políticas, no se oyen los tiros de los conflictos, no se ve el hambre ni las enfermedades, y la Tierra parece un sitio en paz».

La jornada de ayer contó con una segunda mesa redonda, titulada ‘Conectando la emigración clásica y la nueva diáspora’ e incluyó el espacio ‘Ideas for Extremadura’, en la que jóvenes de la diáspora extremeña propusieron nuevas iniciativas sociales, empresariales o culturales que han observado en países en los que han trabajado y que podrían aportar valor a la región.

La segunda jornada del Congreso se centrará hoy en el debate de tres grupos de trabajo para analizar el futuro de las comunidades de extremeños en el exterior; la conexión y redes de extremeños en el exterior; y los desafíos demográficos, el retorno y la atracción del talento; y que servirán para planear unas conclusiones que permitan trabajar en este ámbito en los próximos años.