Tenorio hace fijos a 100 trabajadores un día antes de iniciarse la huelga indefinida

Hubo avances en las conversaciones, pero insuficientes para que los trabajadores se plantearan retirar la convocatoria de huelga indefinida que se hará efectiva a partir de las doce de la noche. Los trabajadores de Ambulancias Tenorio y los responsables de la empresa lograron acercar posturas horas antes de que se iniciara la protesta, aunque en cuestiones mínimas. En las principales reivindicaciones las posiciones están muy enfrentadas, según trasladan los representantes del comité de huelga que estuvieron ayer en la última reunión previa al paro indefinido que se inicia esta noche. La empresa, en todo caso, señaló la reunión de ayer como «la más fructífera que habían tenido hasta ahora».

Y eso que el encuentro comenzó con críticas porque antes de que se iniciara el encuentro la empresa comunicó la mejora del contrato para un centenar de trabajadores eventuales, que se convertían en indefinidos. Según trasladó Ambulancias Tenorio a través de una nota, se trataba así de mostrar su compromiso a «con empleados, usuarios y SES» para mejorar el servicio y las condiciones laborales de la plantilla. En el mismo les reclamaba que retiraran la convocatoria de huelga. Pero no lo hicieron, porque para la plantilla «mientras algunos contratos se han convertido en indefinidos, hay otros trabajadores a los que mañana les cumple el contrato y se van a la calle porque no los van a renovar», trasladaron desde el comité de huelga. Añaden que los contrataciones indefinidas incluyen a trabajadores que ya superaban el tiempo máximo que permite la ley para los contratos eventuales. «Ahora mismo no hay ni siquiera un borrador de acuerdo de desconvocatoria de la huelga porque no hay avances claros y parece que la empresa está cómoda en esta situación», señaló Víctor Arnelas, portavoz del comité de Huelga.

Más allá de los nuevos contratos indefinidos, trabajadores y empresas sí alcanzaron un acuerdo para mejorar la logística laboral creando una nueva figura en la empresa que se dedicará a coordinar cuestiones como el vestuario o la limpieza.

Para Tenorio, la reunión de ayer fue «la más fructífera» que habían tenido hasta el momento con los trabajadores «porque los trabajadores nos están trasladando ya peticiones concretas», valoró Javier Sánchez, responsable de operaciones de Tenorio, que destaca que con ese planteamiento «se puede establecer un calendario de compromisos para avanzar». La empresa prevé llevar una nueva batería de propuestas a la reunión que tendrán las dos partes el martes para buscar nuevos avances

DESDE LAS DOCE DE LA NOCHE / La huelga de Trabajadores Tenorio se inicia a las doce de la noche. Hoy debe publicarse la orden con los servicios mínimos y la empresa tendrá que comunicar a sus trabajadores como traslada para los próximos días el criterio que fije el Servicio Extremeño de Salud. Está previsto que hoy se planifiquen los servicios de los tres primeros días de huelga y que a lo largo del fin de semana se organicen el resto de turnos. Según la reunión que mantuvieron el lunes los trabajadores con el SES, los servicios mínimos serán del 100% en los servicios urgentes y en el centro coordinador, y del 75% en los programados, aunque excluyendo de estos, los tratamientos esenciales como los de diálisis y oncología, así como las rehabilitaciones.