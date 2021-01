Tibia respuesta a la huelga en la vuelta a las aulas en los institutos

Bastante normalidad en la vuelta a las aulas de los alumnos de Secundaria, Bachillerato y FP en la región, que recuperan la educación presencial tras la vacaciones de Navidad y el inicio telemático del segundo trimestre durante las dos últimas semanas. El regreso no ha estado exento de polémica por la convocatoria de huelga de la Coordinadora de Estudiantes para retrasar la vuelta a la formación presencial por la elevada incidencia de casos de covid.

Pero a falta aún de los datos oficiales, la protesta está teniendo un escaso seguimiento en la mayoría de los centros consultados en Badajoz, Cáceres y Mérida; y es mayor entre los alumnos de FP que en Secundaria y Bachillerato. En algunos institutos no descartan, eso sí, que a lo largo de la semana los alumnos se puedan organizar para cumplir con los trámites y sumarse a la huelga. La polémica durante todo el fin de semana ha girado en torno a si la convocatoria de huelga del pasado viernes era o no legal.

"Hoy la huelga no estaba autorizada y por tanto hoy no se podía hacer huelga y así se lo hicimos saber a los padres", recalcan desde el IES San Fernando de Badajoz, donde la asistencia esta mañana ha sido del 85% del alumnado. "Sí sabemos en todo caso que los alumnos se están organizando para solicitar sumarse a la huelga por el procedimiento que está establecido en el decreto 50/2007 para secundarla en los próximos días", indican desde el equipo directivo del centro.

También en Cáceres el seguimiento ha sido muy tibio, no obstante, no descartan una incidencia mayor en los próximos días. Aunque en centros como el Al-Qaceres muchos alumnos no han acudido a clase esta mañana, principalmente en los ciclos formativos, la normalidad ha sido la situación imperante en el resto de institutos. “Hay algunos alumnos que no han venido en distintos grupos, pero no es algo generalizado”, señalan igualmente desde la dirección del IES Ágora de Cáceres. En todo caso, en ese centro sí se ausentó un grupo completo del primer curso del módulo de Marketing, según confirmaron después.

En la puerta del Colegio Asunción de Cáceres el bullicio al filo de las 8.00 era el habitual. A los alumnos que ya esperaban se iba sumando un goteo que salía de los coches que paraban junto a la puertas de acceso al centro, que recuperaba la educación presencial en los niveles de Secundaria y Bachillerato. "No ha tenido ningún impacto la huelga. La vuelta a clase de los alumnos ha sido normal y en el centro somos muy estrictos con los protocolos, las distancias, mascarillas y ventilación cruzada", señala la directora.

En La Universidad Laboral, donde tienen además residencia de estudiantes, la llegada de muchos alumnos en la tarde del domingo les hizo ya prever una vuelta a clase bastante normal que se ha confirmado con la llegada del resto de alumnos al centro en la mañana de este lunes. "Lo que me transmiten los jefes de estudios de 3º y 4º de Secundaria, Bachillerato y FP es que la vuelta a clase ha sido normal", señala el director de este centro, Andrés Talavero.

En el IES el Brocense, por su parte, cifran el seguimiento de la huelga entre los alumnos del turno de mañana (hay también vespertino) en el 11%, aunque algunos grupos se estaban planteando esta mañana presentar el documento al centro para solicitar sumarse a la huelga en los próximos días, según explican desde la dirección. También en el IES Profesor Hernández Pacheco consideran que la huelga podría tener mayor impacto en los alumnos de Bachillerato y FP, que acuden a clase en horario de tarde. "De los 384 alumnos que hay en el centro, han faltado esta mañana 30 por la huelga, con lo que la incidencia ha sido del 7% de momento", ha valorado el director, Felipe Fernández.

“La asistencia a clase ha sido hoy del 90% tanto en Secundaria como en Bachillerato y muchos de los alumnos que no asisten no es por la huelga sino por cuarentenas. Ha sido una vuelta a clase de lo más normal”, señala por su parte Francisco Álvarez, director del colegio Licenciados Reunidos. Este es uno de los que ha recomendado a sus alumnos la vuelta a las aulas con mascarillas FFP2 (ya lo hicieron con el inicio de las clases de Infantil y Primaria). "El seguimiento a esta medida de prevención ha sido muy alto. La gran mayoría ha respondido”, señala.

Mérida

También en Mérida la huelga convocada por la Coordinadora Estudiantil para retrasar al menos una semana el inicio de las clases presenciales en ESO, Bachillerato y FP está teniendo escaso impacto. Según los directores de los centros consultados, hay alumnos que han faltado a clase pero en ningún caso se puede considerar que esté habiendo un seguimiento masivo, pese a que la capital autonómica presenta una incidencia de 1.376 casos de covid por cien mil habitantes.

En el área de salud la cifra se eleva a 1.699 y ante el elevado número de contagios entre la población joven, la Consejería de Sanidad ha remitido una nueva recomendación a los centros educativos para que durante los próximos cinco días “se restrinja al máximo la salida de este alumnado durante el recreo a la vía pública” con el fin de minimizar el contacto social.

En el IES Santa Eulalia, uno de los más grandes de la ciudad, cifran el seguimiento en el 10%; en el Sáenz de Buruaga lo elevan al 25% y en el Albarregas también reconocen que ha habido algo de seguimiento, si bien en este último las faltas de hoy no se están considerando huelga porque a efectos legales la convocatoria será efectiva a partir de mañana.

“En 1º y 2º de ESO nada porque no tienen derecho a huelga, en 3º y 4º la asistencia a clase ronda el 90% y en bachillerato el 98-99%”, explica el director del IES Santa Eulalia, Felipe Gómez Valhondo. Según explica, está claro que la incidencia del virus es muy alta en estos momentos, pero recuerda que los alumnos, especialmente los de bachillerato, “se juegan mucho” y han confiado en los exigentes planes de contingencia de los centros educativos.

“Nosotros, con 1.200 alumnos, en todo el primer trimestre hemos tenido 34 casos positivos, y todos por contactos familiares ajenos al centro”, asegura. Entradas y salidas escalonadas o mantener las ventanas abiertas unos centímetros durante toda la jornada para una buena ventilación del aula son otras medidas que aplican.

Por lo que respecta al IES Sáenz de Buruaga explican que la incidencia de la huelga se ha dejado notar algo más en las clases de FP, donde las ausencias se pueden cifrar en el 25-30%. “En 1º y 2º poca cosa, y en bachillerato no se ha notado prácticamente nada”, dicen desde el equipo directivo. A este centro acuden cada día unos 650 alumnos de Mérida y otros municipios como Trujillanos, San Pedro de Mérida, Aljucén o Mirandilla.

"Hay un boicot desde muchos centros"

Desde la Coordinadora Estudiantil, que convocó el pasado viernes la huelga, han lamentado el "boicot al que muchos equipos directivos nos están sometiendo", en palabras a este diario de Hernán Álvarez, portavoz de la Coordinadora Estudiantil. "Nos dicen que la huelga no es legal porque no lo hemos solicitado con tres días de antelación. Pero eso no es cierto porque el correo se envió el viernes por la tarde a los correos oficiales de los centros que aparecen en la web de la Junta de Extremadura. No nos pueden reprochar a nosotros que no lo han recibido porque no tienen actualizadas esas direcciones", afirma. Junto a eso, pone de manifiesto: "Estamos en una situación excepcional por el nivel de contagio". Y asegura que lo que pretenden es "garantizar la seguridad de los alumnos, los profesores y nuestras familias".

"Nunca pensamos que tendríamos que llegar a esto, siempre creímos que la Junta no seguiría adelante con la vuelta a las clases presenciales", dice. En todo caso, y aunque no disponen de datos de la incidencia de la protesta en la aulas, sí valoran el seguimiento que "muchos alumnos" están haciendo "incluso aunque en muchos casos las faltas pueden determinar que se puedan presentar o no a los exámenes". Aventura también en que muchos más se sumarán a partir de mañana martes o el miércoles que, según explica, ya entrarían dentro del plazo legal que debe transcurrir entre la convocatoria y la celebración de la huelga (tres días) y por tanto las faltas estarían justificadas de ese modo.