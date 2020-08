Una tienda cacereña podrá reducir su deuda por alquiler a causa del covid

Los contratos están para cumplirlos ('pacta sunt servanda', lo pactado obliga), pero cuando se producen circunstancias de fuerza mayor como la que ha traído consigo la crisis del coronavirus, las condiciones que los regulan pueden ser revisadas para reequilibrar los beneficios y obligaciones de ambas partes. Es lo que permite la cláusula 'rebus sic stantibus' (mientras continúen así las cosas), que es la que acaba de aplicar el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cáceres en una demanda de desahucio y de reclamación de rentas por el alquiler de un local comercial en Cáceres, cuyo arrendatario podrá acogerse a un recorte de entre el 60% y el 75% de la cantidad que adeudaba al propietario del inmueble por el periodo en el que estuvo vigente el estado de alarma.



Fechada el pasado 11 de agosto, esta es la primera sentencia que se sustenta en esta cláusula a causa del covid en la provincia de Cáceres y una de las primeras en toda España, subraya Carlos Arjona, socio fundador de Liberal&Arjona, el despacho que ha representado a la parte demandada. «Se trata de que el perjuicio de no haber podido abrir sea compartido, y no sea solamente el inquilino quien tenga la carga», esgrime Arjona, quien explica que la solicitud de aplicación de esta cláusula está incluyéndose en numerosos asuntos similares ingresados por los juzgados españoles en los últimos meses.



El local comercial en cuestión está situado en la calle San Pedro y fue alquilado en noviembre del 2019, pactándose una carencia en el pago hasta finalizar ese año. Posteriormente, una renta de 2.300 euros más IVA hasta el 31 de marzo del 2020 que, a partir de esa fecha, pasarían a ser 2.500 euros más IVA. El abono de los suministros también correrían a cuenta del arrendatario. En conjunto se habían dejado de pagar los alquileres desde marzo a junio, y las facturas de luz correspondientes, lo que sumaba una deuda de en torno a 10.500 euros.

Si bien el juez rechaza la exoneración total del pago por razón de fuerza mayor, como solicitaba la parte demandada, sí que admite que la declaración del estado de alarma ha hecho imposible la finalidad económica primordial del contrato, que era la venta de ropa y complementos en la tienda, de manera que la utilización de este espacio, arguye, ya no tiene el valor económico que ofrecía cuando este se formalizó. Una merma que se origina en un riesgo que no es «normal dentro del contrato ni era previsible ni tampoco evitable», explicita la sentencia, que argumenta que se ha producido «una alteración sobrevenida y sustancial de la base económica» del acuerdo, lo que ha roto la equivalencia de las prestaciones, por lo que «resulta necesario reequilibrar tal equivalencia».



En este punto, el fallo reconoce que el inquilino, que ha estado representado por la letrada de Liberal&Arjona María Pérez Rangel, ha seguido gozando de algunas ventajas por la posesión del local, como la de poder guardar las mercancías y enseres en él, la de utilizarlo como oficina, o la conservación de la cartelería, con lo que esto supone en términos publicitarios. «En definitiva, le ha reportado una utilidad, que debe remunerarse», se aduce. También señala que no se pagó la cantidad correspondiente a los primeros días de marzo en los que no estuvo vigente el estado de alarma y que el arrendatario no tomó la iniciativa con vistas a conseguir una moratoria o una rebaja en la deuda, motivos todos ellos por los que el juez estima la solicitud de desahucio y la resolución del contrato.



No obstante, en lo que atañe a la reclamación de cantidad, el togado establece que íntegramente solo debe pagarse la renta de los 13 primeros días de marzo (sin medidas excepcionales aún), pero que a partir de ese momento, en aplicación de la cláusula 'rebus sic stantibus', debe recortarse el importe a pagar. La reducción es a un 25% de la renta pactada hasta el 11 de mayo (cuando Extremadura pasa a la fase 1 y pudieron reabrir los comercios minoristas) y a un 40% hasta la finalización del estado de alarma, «valorando las dificultades que existieron para que el público acudiera a realizar compras en el local». También se suman las facturas de luz. De esta manera, la deuda se estima en 4.999,27 euros más las mensualidades (2.550 euros) que vayan venciendo desde julio y hasta la entrega de la posesión del inmueble a su dueño.



Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cáceres.