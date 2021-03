Tierra, vino y amigos: la conexión perfecta de la felicidad

En la película Entre Copas (Alexander Payne, 2004), el personaje de Maya reflexiona con un vaso de vino en la mano. Está en un momento íntimo, de inspiración y bajo luces tenues. Piensa en la vida del vino y sus cualidades. Imagina cómo fue la añada de la copa que sostiene y quiénes recogieron las uvas, si ya habrán fallecido en el caso de que el vino sea viejo, en los sabores distintos que tiene si la botella se abre en días diferentes, en el que el vino es un ser que evoluciona y, de alguna manera, nos habla, nos y ayuda a interpretar la realidad. Esa experiencia tan elevada y tan sencilla a la vez está a nuestro alcance gracias a una web extremeña, sorprendente y útil en cualquier parte del mundo.

El vino es un viaje por la historia que permite tenerla entre las manos. Y, sobre todo, está pensado para ser disfrutado en compañía. Consumido junto a tus seres queridos el vino siempre sabe mejor. En la Denominación de Origen Ribera del Guadiana entienden que lo importante no es solo hacer buen vino -que ya lo hacen desde 1999- sino poner en contacto bodegas, alojamientos, restaurantes, bares y tiendas especializadas con el consumidor. Por eso han creado la web www.tierravinoyamigos.com. Si quieres beber buen vino extremeño no son ya necesarios los servicios de un experto en turismo o de un sumiller, sino los de una web como ésta, que conecta a productores, empresarios de restauración y consumidores. Todo en uno. Incluso a través de ella se pueden adquirir las botellas que deseemos directamente. Con esta web estamos bien asesorados siempre y de forma muy fácil desde nuestro teléfono móvil. Es la forma de beber en la época de los winlovers y los viajeros millenials.

Dos botellas de Ribera del Guadiana, en una vid.

Si te gusta el vino, esta es tu web. Si tienes un negocio donde se consume, también. Además www.tierravinoyamigos.com ofrece a los empresarios la posibilidad de publicitarlo y difundirlo por las redes sociales sin coste alguno. Solo hay que rellenar un formulario y tener al menos un Ribera del Guadiana en la carta. ¿Y qué profesional de la hostelería no tiene al menos uno de estos exquisitos vinos extremeños entre sus favoritos?

La clave de la felicidad

#TierraVinoyAmigos. Son tres elementos esenciales que, combinados con acierto, son sinónimo de felicidad. Un viajero no conoce de verdad la tierra que visita hasta que no degusta sus frutos. Solo entonces la tierra y su historia habrán entrado dentro de él y podrá valorarlas en su justa medida.

¿Cuántas veces el caminante desea reponer fuerzas, sosegar el ánimo y comentar el trayecto con sus acompañantes junto a la lucidez y bienestar que aportan los vinos Ribera del Guadiana? #TierraVinoyAmigos permite desde cualquier parte del mundo geolocalizar bodegas, restaurantes, hoteles y alojamientos relacionados con la Denominación de Origen Ribera del Guadiana. Así de fácil. Así de rápido.

Elegir un vino con Denominación de Origen Ribera del Guadiana y acertar es fácil. Siempre es recomendable fijarse en la contraetiqueta, donde figura un número que es garantía de que se ha seguido una correcta trazabilidad en su elaboración y un exhaustivo control de su excelencia. Y ese mimo en cada fase de la elaboración parte desde la tierra, desde el viñero, controlado por el propio sello de calidad. Después todos los vinos son sometidos a paneles de cata a ciegas y tienen que superar unos estándares para poder estar dentro de la Denominación de Origen.

El enoturismo en Extremadura va ganando adeptos.

Francisco Javier López, director gerente de la Denominación de Origen Ribera del Guadiana, explica que “el Consejo Regulador ha decidido apostar fuerte por el marketing digital, que ahora se ha convertido en una prioridad para la Denominación de Origen al objeto de incrementar las ventas online”

Una gran herramienta

#TierraVinoyAmigos es también una forma de poner en la mano de los profesionales y de los consumidores una herramienta potente y práctica.

Si nos apetece un Ribera del Guadiana podemos saber dónde se puede beber con tan solo un par de clics en nuestro móvil, pero también dónde se encuentran las bodegas que lo elaboran, dónde comer con garantías o en qué tienda adquirir ese regalo infinito que es una botella amparada por Denominación de Origen Ribera del Guadiana. Además, la web www.tierravinoyamigos.com se configura como una comunidad abierta, que cada vez más va creciendo en seguidores y colaboradores.

Para adquirir un buen vino Ribera del Guadiana solo hay que usar el teléfono.

¿Quiere sorprender a sus amigos con un vino y una conversación que recordarán siempre? Solo hay que coger el teléfono (con la geolocalización activada) y explorar en la web. En segundos conocerá todas las posibilidades de restaurantes, bares, tiendas, bodegas del área donde se encuentra.

Ser amigo de la Denominación de Origen Ribera del Guadiana no cuesta más que unos segundos con nuestro Smartphone y los beneficios son incontables. Igualmente hay que recordar que desde la web, en cualquier punto de España, es posible solicitar los vinos Ribera del Guadiana para que te los envíen a casa.

Por otro lado, el director gerente de la Denominación de Origen Ribera del Guadiana manda un mensaje de apoyo a los empresarios de la hostelería en estos momentos complejos: “Por muy buenos vinos que tengamos, si no tenemos los establecimientos de restauración abiertos es muy difícil venderlos”.

La Denominación de Origen Ribera del Guadiana cada vez tiene más presencia en ellos y son muy pocos los restaurantes de prestigio que no tienen ninguna referencia de vinos Ribera del Guadiana. Hasta la crisis sanitaria la Denominación de Origen estaba experimentando un gran crecimiento en sus exportaciones a China, México y países de la Unión Europa. Los vinos extremeños ofrecen una relación calidad-precio única que los convierten en un producto muy competitivo.

"Una copa de vino alrededor de unos amigos y una buena mesa en cuanto las circunstancias lo permitan volverá a ser algo inolvidable y único", recalca. A la espera de que llegue ese momento, la propuesta de www.tierravinoyamigos.com es una excelente y revolucionaria idea. El objetivo no es más que los vinos extremeños de calidad estén más cerca de todos. Desde cualquier dispositivo móvil, localizarlos es más rápido que nunca. No hay excusas para no disfrutar de un Ribera del Guadiana con www.tierravinoyamigos.com. Ahora es el momento de conocer todas sus variedades.

