«Todos estamos un poco preocupados por la EBAU»

Más allá de elegir una fecha de celebración en Extremadura (30 de junio y 1 y 2 de julio), quedan muchas incógnitas pendientes sobre la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) y eso inquieta a los estudiantes de segundo de Bachillerato que están a las puertas de acceder a la universidad «Es un momento complicado, porque nos jugamos mucho y estamos todos un poco preocupados», cuenta Ana Moreno, una alumna del IES Hernández Pacheco de Cáceres. Ella quiere estudiar la carrera de Biomedicina que se imparte en pocas universidades en España y requiere una nota de corte elevada (superior al 12) y eso, pese a sus buenas notas, genera más de presión a la situación de incertidumbre que están viviendo cerca de 5.000 extremeños preuniversitarios.

Ana consiguió recientemente la primera clasificación en la Olimpiada de Biología y tendría que representar a Extremadura en la fase nacional que se iba a celebrar el 26 de marzo en Bilbao, pero que también se ha visto suspendida por el coronavirus. A raíz de esta competición, está en contacto con alumnos de 2º de Bachillerato de toda España y conoce de primera mano que la preocupación es compartida más allá de Extremadura. «No sabemos qué va a pasar, si se van a poder celebrar, cómo van a ser los exámenes o si vamos a tener tiempo para acabar el temario».

Mientras, ella sigue con las clases on line que imparten sus docentes. «Los profesores se están preocupando bastante porque podamos seguir el ritmo. Nos dicen que estemos tranquilos porque seguro que cambiarán los exámenes de forma que podamos elegir entre más opciones por si no hemos podido dar algo del temario, pero la verdad es que ni los propios docentes saben cómo se va a hacer ni cómo van a evaluarnos la tercera evaluación».

Avanzar en el temario

Tras las vacaciones de Semana Santa, sus docentes siguen avanzando en los contenidos «pero supongo que habrá algunos institutos que no puedan avanzar o algunas personas que no tengan disponibilidad de medios para seguir clases on line… Y eso también lo veo un poco injusto. Además, cada centro empieza el temario por donde considera el profesor, así que es complicado que digan que solo entran ciertos temas porque a lo mejor en otro instituto todavía no lo han visto. Lo más factible sería poner más opciones de temas a elegir».

Ana, además, tiene otra decisión importante que tomar en las próximas semanas. Es nadadora y le han ofrecido una beca deportiva para estudiar cuatro años en Estados Unidos, allí podría compaginar la universidad con su carrera como deportista. «No sé todavía qué hacer». Lo que sí tiene claro es que quiere pasar su vida profesional investigando la cura para enfermedades que no la tienen. «Desde muy pequeña siempre me ha gustado el laboratorio, las ciencias y la investigación. Me dijeron que me metiera en Medicina, pero creo que Biomedicina podía ser mejor camino para lo que quiero. Ahora todavía pienso más en que esta es mi vocación. Ojalá pudiera estar ayudando».

Mientras Ana sueña con el futuro más lejano, confía en que la EBAU pueda celebrarse en Extremadura en las fechas elegidas. «Supongo que tendremos que tomar más precauciones y tener cuidado, pero espero que pueda hacer. Alguna solución se encontrará». Lo de volver al instituto por ahora lo ve más difícil. «A lo mejor algunos días a finales de mayo sí conseguimos volver a clase, pero la verdad es que ahora mismo es todo muy incierto».