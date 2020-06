De momento Viajes Wonder Travel está atendiendo solo por las mañanas. «Sobre todo para ayudar a los clientes con el follón de las devoluciones del Imserso, porque hay gente mayor que aunque le explicabas por teléfono cómo enviar la documentación, e intentabas darle todas las pautas, se liaba. Así que he abierto solo por eso, porque lo que es movimiento de reservas, cero», aclara Montserrat Rodríguez, gerente de esta agencia pacense. A preguntar por los destinos playeros «sí que entra mucha gente, pero se acabó. Todos tienen muchas ganas, pero nadie se atreve».

Las consultas que se hacen son sobre destinos nacionales, «de fuera absolutamente nada». En especial, sobre las costas andaluzas. De los viajes contratados a inicios de año con vistas a este verano, «algunos están pendientes de ver cómo evoluciona la situación y otros ya han dicho que no los quieren utilizar. El problema es que tienen que esperar a que cancele la compañía». Y en cuanto a la previsión para otras vías de ingresos, como las que tienen que ver con el turismo de negocios, los cursos de formación o el Imserso, están «absolutamente paradas».

Donde sí se pregunta «con interés de reservar», aclara Rodríguez, es en destinos de turismo rural ya sea en Extremadura o en comunidades del norte español como Asturias y Cantabria. «Casas rurales, sí está pidiendo mucho la gente, pero está complicadísimo. Sobre todo chalets con piscina. Este año a todo el mundo le ha dado por ellos, pero no hay».

Como está ocurriendo de forma generalizada en el sector, en esta agencia también están teniendo que afrontar el retraso en los reembolsos de los desplazamientos cancelados. «Sigo a la espera de cancelaciones que hice en abril o mayo. Y nada El problema es que hay clientes que se están poniendo nerviosos. Y las agencias no tenemos ese dinero, lo tienen las compañías aéreas, y si ellas no nos los pagan, ¿de dónde lo saco yo? Todos los reembolsos están tramitados. Solo me han devuelto dos reservas de vuelo que iban a viajar en Semana Santa, de por lo menos una quincena», lamenta.