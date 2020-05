Trabajadores del SEPAD contratados para el covid reclaman sus nóminas

Trabajadores y trabajadoras del SEPAD (Servicio Extremeño de Promoción de la autonomía y atención a la dependencia), contratados durante el estado de alarma por el covid-19, han iniciado movilizaciones para reclamar el pago de las nóminas que se les adeudan, tras no haber percibido salario alguno desde su incorporación el pasado 17 de marzo. Es la denuncia que hace el colectivo afectado desde Plasencia.

Estas contrataciones, que se hicieron de manera urgente, han venido a cubrir las necesidades del servicio por bajas, ponderaciones y refuerzos, incorporándose a los distintos espacios donde han sido demandados, sin recibir por ello, de momento, contraprestación económica alguna.

Los trabajadores y trabajadoras, que en algunos casos se han visto obligados a trabajar en precarias condiciones de seguridad, al no habérseles dotado de los equipamientos personales de protección individual (EPIs) necesarios para su labor, y que han tenido que recurrir, en muchos casos, a sus propios medios o a donaciones particulares, no recibieron ya la nómina correspondiente a los días trabajados durante el mes de marzo, pero la situación se ha agravado considerablemente al no percibir tampoco, de momento, el salario del mes de abril completo.

DE DIVERSA CATEGORÍA

Esta situación afecta a todos los trabajadores y trabajadoras contratadas para este fin, independientemente de su categoría o dedicación, ya sean camareros o camareras, DUE, TCAE, enfermeros o enfermeras, personal de limpieza…

Muchos de ellos, que finalizan sus contratos a lo largo de este mes, temen irse a casa sin haber recibido aún ninguna compensación, cuando muchos han tenido que tirar de sus propios recursos para poder acceder a los puestos de trabajo.

Desde el colectivo apuntan además las especiales condiciones de dificultad y sacrificio que supone su labor, con una enorme carga de trabajo, muy superior a la habitual, dada la situación de alarma, sin que por ello se les haya reconocido aún el complemento de peligrosidad, penosidad y toxicidad que correspondería.

Por ello, seguirán reclamando hasta que consideren que se trata con justicia su situación.