Los trabajadores de Tenorio anuncian paros en octubre y barajan la huelga

Desconvocamos la huelga de mayo porque la empresa se comprometió a cumplir con el acuerdo de mediación, pero no lo está haciendo, por eso comenzaremos nuevas acciones: paros parciales y no descartamos una huelga indefinida». Así se lo trasladó ayer el comité de empresa de Ambulancias Tenorio a responsables del Servicio Extremeño de Salud (SES).

El acuerdo que se alcanzó en mayo y que sirvió para frenar una huelga daba de plazo hasta agosto para que la empresa tomara medidas: realizar 40 nuevas contrataciones, adquirir 20 nuevos vehículos, fijar un registro de jornada de los trabajadores, respetar el descanso de 12 horas entre turnos en los servicios programados y 2,5 trabajadores por cada Punto de Atención Continuada. «Pero agosto pasó, llegó septiembre y el acuerdo no se está cumpliendo totalmente. Nos consta que se han hecho 32 contrataciones y no 40; que han puesto entre 14 y 16 vehículos nuevos y no 20; seguimos sin saber las horas que trabaja cada empleado, con jornadas de 15 y 16 horas y el aumento en los PAC quieren ponerlo solo durante 7 meses», explica Víctor Manuel Moreno, presidente del comité de empresa en Badajoz.

Además de esos incumplimientos, denuncian que la situación ha ido a peor. «En las últimas semanas venimos arrastrando más problemas de los que ya teníamos», añade Aureliano Brazo. En concreto, asegura que les han quitado el prorrateo de la paga extra y que han tenido un agosto «muy malo». «Hemos estado diez días sin programa, ha sido un caos para el centro coordinador porque hay que llamar conductor por conductor y allí seguimos desbordados, sin medios y dando servicios programados a Urgencias». Por todo ello, han decidido iniciar movilizaciones. Primero plantean paros parciales a partir de octubre –aún sin fecha– y, en función de los avances, no descartan una huelga indefinida.

A LA ESPERA / Así se lo trasladaron ayer a los responsables del SES en la reunión que solicitaron en agosto. En concreto, el comité expuso la situación del servicio de ambulancias al director general de Asistencia Sanitaria y a la subdirectora de Atención Primaria. «Nos han dicho que quieren ayudar, de hecho nos integraron en la comisión de seguimiento del contrato –que no se ha vuelto a convocar–, pero hasta que no tengan bien documentadas todas las irregularidades no pueden actuar. Están a la espera de que salgan las resoluciones en firme de Inspección de Trabajo, porque fueron recurridas por la empresa. Nos habría gustado sacar algún compromiso», explica Brazo.

«El SES lo que hace es escuchar las reivindicaciones e intentar mediar con la empresa para que las condiciones de trabajo sean las más adecuadas, porque lo que queremos es tener un transporte sanitario terrestre de calidad», señaló ayer el consejero de Sanidad, José María Vergeles, desde Granadilla.

Por su parte, el director de Operaciones de Ambulancias Tenorio, Javier Sánchez, aseguró que la empresa está abierta al diálogo y que el acuerdo alcanzado en mayo se está cumpliendo. «Hemos aumentado en 4 millones el presupuesto para mejorar el convenio». Lamentó que el comité haya rechazado una propuesta de Tenorio para reunirse con la plantilla por áreas de salud. «Entendemos que los acuerdos son para todos los empleados por igual, no hay que diferenciar por zonas», responden los representantes de los trabajadores.