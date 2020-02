Trabajar de enfermero es ahora más difícil en Gran Bretaña y Portugal

Gran Bretaña y Portugal han sido dos de los destinos principales en los últimos años para los enfermeros extremeños que se veían obligados a trabajar fuera de la comunidad, países donde sin embargo ahora las oportunidades de empleo se han reducido de forma significativa. La incertidumbre por el ‘Brexit’ en el caso británico y los recortes en este área realizado en Portugal han hecho que los enfermeros extremeños miren este año hacia otros destinos, según explica a Efe el presidente del Sindicato de Enfermería (Satse) en Extremadura, Damián Cumbres.

En el caso luso, durante el pasado año se produjo un importante retorno de profesionales extremeños que trabajaban en el país vecino como consecuencia de los recortes en este área a causa de la situación económica, lo que afectó a los no nacionales no casados con ciudadanos portugueses. Esta situación ha hecho que el destino laboral portugués, tradicional para los enfermeros extremeños, se haya complicado, no así para los médicos, donde sí se mantienen las ofertas, destaca.

En el caso británico no se ha producido un regreso de profesionales extremeños todavía, aunque «de aquí a final de año habrá que ver si la salida del Reino Unido de la Unión Europea provoca retornos». Sin embargo, la situación actual de incertidumbre en torno a qué acontecerá en Gran Bretaña ha hecho que se reduzca de forma significativa la decisión de los extremeños de trabajar en este país. Ante estas situaciones, Francia, Alemania y los países escandinavos son los destinos preferidos por los profesionales extremeño, que se ven obligados en muchos casos a salir fuera de la comunidad debido a las escasas posibilidades de empleo que tienen en Extremadura, lamenta Cumbres.