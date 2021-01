«Trabajé más de 35 años y jamás estuve asegurada»

Desde los 15 años estuvo trabajando Carmen J. como empleada de hogar en Badajoz . Llegó a estar en cinco casas a la vez cobrando por horas. «Eran chalés enormes», cuenta. En una de ellas, durante más de tres décadas y media. «Jamás en la vida estuve asegurada, lo pedía pero ninguno me lo dio, me decían que no podían». A inicios del año pasado, tras salir de una de esas viviendas, «me puse como ‘mareona’, con dolor de cabeza, y lo que tenía era neumonía». Para no buscarle problemas a sus empleadores, «en el hospital en ningún momento dije que estaba trabajando, porque eran muchos años de confianza», asevera.

Durante tres meses, los que tardó en recuperarse, no pudo usar productos químicos y, por tanto, tampoco seguir trabajando. Sin poder tener una baja, reconoce que esperaba que, después de tantos años, al menos hubieran tenido «algún detalle» con ella, algo que nunca se produjo. «No he acabado mal con ninguno, pero te das cuenta de que llevas toda la vida luchando por ellos y que luego no se han preocupado por mí», lamenta. En aquel momento tenía 52 años. Su marido está en paro desde hace ya nueve y cobra únicamente el subsidio para mayores de 55. «Yo tenía mis ahorros de toda una vida trabajando, pero en un año se te van».

Después de hacer un curso de capacitación en Cáritas, volvió a intentar encontrar una ocupación como empleada de hogar. «Me han llegado a ofrecer varios trabajos, pero tampoco querían asegurarme, y no los que querido aceptar por eso. En uno me daban cuatrocientos euros entrando a las siete y media de la mañana y estando hasta la una», detalla.

Ahora lleva un mes desinfectando colegios con un contrato de cuatro horas y de un semestre de duración. Aunque reconoce que las horas ‘en b’ pueden estar mejor pagadas, «es después de mayor cuando de verdad te das cuenta de lo que supone estar dada de alta», remacha.