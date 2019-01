El tren abre el año con dos averías y 162 pasajeros parados en medio del campo y sin luz ni calefacción

y la emoción eh? y el alto componente de la aventura? es como si te montaras en el trans seberiano tirado por una locomotora de carbon de to la vida Dios, pero en las ettremauras y aluego envece nieve pues una buena helá. Ni que decir tiene que estos de la milana bonita tienen todo mi apoyo puesto que no se les ha visto el plumero de exigirles a los unos lo que ni siquera se les pidió a los otros. Decía el sr. Jaen, el de podemos, que si que efectivamente se necesitaba un tren digno en Extremadura pero que no entendía el porque se hacia después de cuasi cuarenta años de gobiernos de D. Bellotas el Birrey ilmo. Berrotari y que porque no lo habían hecho ellos. A to esto las capitales utonomicas comunicas con una nacional del hombre del seiscientos de cuando PACO EL RANA.