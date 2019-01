Un tren se avería cerca de Navalmoral y se queda sin luz en medio del campo

Tirados en mitad del campo. Al no tener energía el tren, pasajeros a oscuras y sin calefacción iluminando con la luz de los móviles. Te remolcan a la estación más próxima y sabiendo que llegarás a Madrid de madrugada no te proporcionan ni bebidas ni alimentos en la espera del bus. 4 de la mañana, llegas a Atocha y no tienes ni metro ni autobús urbano que te acerque a casa. Te toca pagarte un taxi. ¿Creéis que esto se va a solucionar aunque dimita el Presidente de Renfe? ¿El Secretario de Estado? ¿El Ministro? Para nada. Esto ya hiere más allá de la dignidad de las personas que usamos el tren. No hay fuerzas ya para pedir ni siquiera un tren digno para ir a casa por Navidad