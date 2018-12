Una de cada tres personas con discapacidad logra un empleo en Extremadura

La discapacidad es diversa, tanto como personas hay que viven con ella. Pero sí existe un elemento común: el desconocimiento. El mismo que hace de barrera a la hora de pelear para que puedan ser parte real de la sociedad.

Ese desconocimiento es la batalla diaria para las asociaciones que buscan la manera de que se respeten sus derechos, entre ellos, poder trabajar. «Es un camino largo pero eficiente. La actual legislación les excluye de poder acceder a una formación laboral, de manera que intentamos que sean las propias empresas las que lo hagan para que entiendan que muchas veces los muros que ven son solo psicológicos», explica Cristina Sepúlveda, encargada del servicio de empleo de Plena Inclusión Extremadura, que en este caso aborda la discapacidad intelectual.

Desde el pasado mes de abril tienen en marcha una fórmula llamada prácticas no laborales: con el apoyo de un preparador, la persona seleccionada entra en una empresa privada (comercio, jardinería, construcción, atención a la dependencia, cuidado de animales...). «El preparador se va retirando poco a poco en función de las necesidades. Después buscamos lo que se llama el apoyo natural en la propia empresa». ¿Resultados? En estos meses ha habido 15 personas que han pasado por el programa, y tres de ellas han logrado un contrato.

«Siempre existe la duda de si serán ‘suficientemente productivas’. Pero antes pasan por un proceso individualizado de orientación, para saber cuáles son sus cualidades. El objetivo es, básicamente, que tengan un trabajo y así puedan cotizar en la Seguridad Social», resume Pedro Calderón, presidente de Plena Inclusión Extremadura.

Desde la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Concemfe), su presidente en Badajoz, Jesús Gumiel, pone el foco en la necesidad de adaptar los puestos de trabajo. Ellos se encargan de informar de la línea de subvenciones que existe para esta materia y cómo plantear las mejoras; disponen de la Oficina Técnica de Accesibilidad (Otaex), que ya ha recibido varios reconocimientos. Aunque en algunos casos «es solo una barrera mental».

Además, trabajan mano a mano con el Sexpe (Servicio Extremeño de Empleo) y con la Consejería de Educación para que, entre otros objetivos, se cumpla el 10% de plazas reservadas que, por ley, deben pertenecer a personas con discapacidad, especialmente en el sector público. «A veces no se llega al porcentaje porque no existen perfiles para los puestos que hay, y ese aspecto también hay que adaptarlo», explica Gumiel.

LOS DATOS / La labor de asociaciones como Plena Inclusión o Concemfe permiten que, actualmente, aproximadamente una de cada tres personas con discapacidad legalmente reconocida hayan logrado tener un empleo en Extremadura. Significa 15.300 de los 48.000 registrados con edades comprendidas entre los 16 y los 64 años (según los últimos datos del INE).

Concretamente, la cifra de activos es el 31,5%, un punto menos que hace un año y un dato por debajo de la media nacional (que está en el 35%).

Sigue habiendo muchas barreras, «como la falta de medios para desplazarse a una localidad a unos 20 kilómetros donde podría haber un trabajo, porque no hay una línea de transporte público adaptado o porque no existe en Extremadura autoescuelas preparadas para que las personas con movilidad reducida se puedan sacar el carné de conducir». O como que las prótesis que prescribe la Seguridad Social son «muy obsoletas». Ambas son denuncias de Jesús Gumiel.

Pedro Calderón resalta que si una persona deja su centro ocupacional durante seis meses para hacer prácticas en una empresa, pierde su plaza. Si la experiencia laboral no prosigue, se debe volver al inicio del proceso para que la Administración conceda otra vacante. «Esto hace que algunas familias sean reticentes a intentar la experiencia laboral».

Aún así, ambos son conscientes de que el ejemplo es la mejor evidencia para mostrar que es posible. Y quienes han logrado firmar un contrato saben, igualmente, que contar su historia ayuda. Y construye. A continuación, cuatro personas con discapacidades y realidades diferentes aportan su testimonio:

Mª José Domínguez 42 años

Hace dos años y medio que trabaja como limpiadora en el hospital de Zafra. María José Domínguez, de 42 años, se desplaza todos los días allí en su coche desde Puebla de Sancho Pérez, su localidad de residencia. Ella tiene discapacidad física por un problema en el brazo (necropsia del semilunar, le hicieron una intervención para acortarle el radio y el cúbito; ahora toma medicación para el dolor que a veces le provoca); y discapacidad sensorial en la vista, miopía magna. Dice que ha tenido suerte porque nunca se ha sentido discriminada en el mercado laboral, pero sabe que sí supone un problema para muchas empresas: «Antes de juzgar, de tomar una decisión, que prueben, que le den una oportunidad a las personas».

Jorge Vilaplana. 50 años

Vive con una parálisis braquial obstétrica (PBO) que le provocaron al nacer. «Me tiraron del brazo y me rompieron los tendones». Tiene reconocida una discapacidad física del 50%. Jorge Vilaplana, de 50 años, es economista y ahora trabaja en la oficina de Cocemfe en Badajoz. Lleva un año en ese puesto. En su caso, no ha habido que hacer ninguna adaptación. El ordenador es básicamente su herramienta de trabajo. «Pero para nosotros el mercado laboral es muy complejo, yo era antes era autónomo. Los empresarios no son verdaderamente conscientes de las ventajas corporativas que existen», reflexiona. «Y con la discapacidad se puede nacer, pero también puede ser sobrevenida, te puede ocurrir en cualquier momento», añade.

Borja Carretero. 24 años

Es de Montijo y trabaja en Plena Inclusión como validador de textos en lectura fácil y evaluador de entornos para comprobar si un edificio es accesible para personas que, como él, tienen discapacidad intelectual. «Mi familia y mis amigos me dicen que por qué quiero trabajar, esa pregunta me la han hecho 100 veces». Borja Carretero, de 24 años, asegura que la respuesta es por las mismas razones que todo el mundo. Lanza dos demandas: «Que el tiempo que nos podamos ausentar del centro ocupacional porque nos sale un trabajo sea de 12 meses y no de 6 para no perder la plaza; y que las ayudas que se les dan a los empresarios duren el mismo tiempo que el contrato».

Sara Alegre. 31 años

«Siempre me ha gustado ir de tiendas, así que ahora disfruto cuando la gente viene a comprar, porque puedo ayudarla», declara Sara Alegre, de 31 años y vecina de Badajoz. Ella tiene discapacidad intelectual y realizó las prácticas no laborales que gestiona Plena Inclusión Extremadura. Lo hizo en la tienda Kiabi de la capital pacense; posteriormente ha conseguido firmar un contrato de trabajo. «Al principio llegaba un poco nerviosa, pero después vi que la gente nos iba a tratar bien, así que de maravilla», asegura satisfecha.