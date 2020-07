El TSJEx ordena mantener el complejo Isla de Valdecañas y demoler lo que no está terminado

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Me parece una solución salomónica acertada. No entiendo muy bien eso de "gratificar" con 250.000€ a Adenex y a Ecologistas en Acción. Lo lógico sería que si hay algún tipo de indemnización, se utilizara hasta el último céntimo para mejorar todo el entorno de la zona y hacerlo atractivo para un turismo sostenible y no dárselo a los denunciantes