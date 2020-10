El turismo se despide del puente de los Santos: «No tenemos nada»

El puente de Todos los Santos es uno de los mejores momentos para el sector turístico extremeño. Cuando el festivo del 1 de noviembre se pega al fin de semana suele rozarse el lleno tanto en los establecimientos hoteleros como en los alojamientos de turismo rural, especialmente en la zona norte y en ciudades como Cáceres o Mérida. El año pasado se superó el 80% de ocupación. Pero para este año en el sector no esperan nada de este puente a pesar de que cuente con tres días al coincidir el 1 de noviembre con el domingo y convertir así el lunes en festivo: tres días y ni una reserva. «Lo peor no es que no haya reservas, sino que no hay ni una llamada interesada en una reserva para este fin de semana. Y la gente que llamó interesándose hace tiempo, no ha vuelto a llamar. Estamos todos igual. No va a haber nadie», lamentan desde Las Cabañas de la Vera, un establecimiento de Aldeanueva de la Vera con ocho alojamientos independientes con capacidad para entre 2 y 7 personas. Lo normal en estas fechas es estar al cien por cien de ocupación. «En el puente del Pilar sí que se notó algo de movimiento, aunque la situación que había entonces no es la misma que ahora», razona la empresaria.

Y lo mismo en otra de las zonas en las que el otoño es sinónimo de actividad y trasiego de clientes: el entorno del Parque Nacional de Monfragüe. «El otoño es junto a la primavera uno de los mejores momentos en esta zona. El puente de Todos los Santos suele estar reservado con meses de antelación. Y este año no tenemos ni una llamada, ni un correo electrónico interesándose por reservar», dicen desde Casa Babel, un alojamiento de Torrejón el Rubio. De hecho, tenían una reserva para el fin de semana siguiente y ayer por la mañana llamaron para cancelarla puesto que no iban a poder desplazarse. «La única solución que nos queda es que se mueva el turista local. Pero es complicado que vaya a buscar un alojamiento tan cerca», lamenta.

Las circunstancias derivadas de la pandemia de covid-19 han mantenido al sector en una montaña rusa desde el pasado mes de marzo. En el caso del turismo rural, la primavera quedó aniquilada con el confinamiento, al verano le costó arrancar con la desescalada, y (aunque no es el mejor momento y la mayoría de piscinas naturales estaban cerradas) las visitas de julio y agosto les dieron algunas jornadas buenas que les permitieron coger algo de aire. En septiembre, a medida que la curva de contagios subía empezaron a bajar las reservas, y el escenario de las próximas semanas no les invita al optimismo.

«El turista necesita tranquilidad y certezas para desplazarse. Pero el escenario cambia cada día, cada vez es más complicado y además varía de unas comunidades a otras. Así que el turista no sabe a qué a tenerse. Pero todas las medidas que se están adoptando van orientadas a que la gente no se mueva» señala Victoria Bazaga, presidenta de la Federación de Asociaciones es de Turismo Rural de Extremadura (Fextur). Ante esa situación, la empresaria reclama «medidas que perfilen un escenario «claro y concreto» en el que puedan trabajar. «No estamos hablando de empresas. Somos personas, familias que llevamos un año con una situación muy complicada», reivindica.

En el caso del turismo hotelero el escenario no pinta mejor. «Este es tradicionalmente un puente muy interesante pero a día de hoy no hay nada vendido más que habitaciones esporádicas. El turista va a esperar al último día para tomar una decisión», valora el presidente de la Confederación de Empresarial de Turismo de Extremadura (Cetex), Manuel Moreno. Los cierres anticipados de la hostelería, los cierres perimetrales en algunas localidades o los que ya están activando también algunas regiones no van a permitir los desplazamientos en algunos casos y no invitarán a hacerlo en otros. «El Puente del Pilar fue malo. Este lo será también y en los de diciembre ni pensamos. Vamos pensando día a día porque no podemos plantearnos otra cosa», afirma. Pero con los datos sobre la mesa, lo que tienen para el próximo fin de semana sitúa las reservas hoteleras en torno al 15% o 20% en ciudades como Cáceres o Badajoz.

«Ayudas»

«Está claro que tenemos encima una segunda ola, y que al menos de noviembre a enero no va a haber desplazamientos ni por tanto turistas», apunta el Moreno, que reclama «un rescate para el sector». «Vamos a necesitar un plan de ayuda, porque viene una situación muy complicada que no veíamos hace 15 días», reconoce.

Bazaga también pide medidas concretas para mantener a flote a las familias que viven del turismo. «En marzo contábamos con herramientas como el cese de actividad. Ahora el Gobierno central tiene que decidir qué medidas va a tomar con las empresas de turismo, que no podemos producir porque no tenemos mercado. Si merma la productividad, tendrán que reducirse los gastos», plantea.