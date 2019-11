UCE previene del fraude online los días de ofertas

No solo que las ofertas no sean reales y que en la práctica no haya una rebaja en el precio, como a veces ocurre, además desde la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) alertan de diversos fraudes en la venta online, cada vez más común, sobre todo en fechas señaladas.

Se recomienda poner el foco en la url (la dirección web) de la página que se visita, que debe tener el icono de un candado cerrado, nunca abierto.

La url, para indicar que se trata de una página segura, ha de comenzar con ‘https’, siendo muy importante esa ‘s’ final, y tiene que contener el nombre del sitio que se visita, ya que el diseño puede imitarse mientras que la url es única.

Asimismo, desde la UCE apuntan que en el momento de realizar la compra conviene comprobar que la web cuenta el sello de confianza online, y se debe contrastar que la dirección y número de teléfono disponibles son verídicos, ya que si no se facilitan, se pone en duda la existencia del establecimiento.

Si se paga online, «lo mejor es una tarjeta prepago, de crédito o Paypal, y evitar transferencias bancarias si el vendedor no inspira confianza», apostillan. REDACCIÓN