La UEx compra 200.000 mascarillas para sus trabajadores y las pruebas de acceso

La Universidad de Extremadura se blinda frente al covid-19. La institución ha recibido un pedido de 200.000 mascarillas que ha comprado en China. Una parte de este material se destinará a las pruebas de selectividad, la EBAU, que se celebran a final de este mes, ya que la institución tiene que proporcionar mascarillas a las personas que no las lleven, pero también habrá protección para el personal que trabaja en la universidad extremeña y para aquellos que se presenten a las pruebas de acceso para mayores de 25, 40 y 45 años que se desarrollarán los días 3 y 4 de julio.

La UEx ha realizado esta compra por valor de 79.000 dólares «en el marco de los procedimientos especiales de contratación pública para la adquisición de material de seguridad frente al covid-19 tramitados por la vía de urgencia» y gracias a la intermediación de Ayudavet (ayuda sanitaria por veterinarios en la pandemia), especifica la institución en un comunicado. Y se ha llevado a cabo directamente a través de un proveedor chino, lo que ha permitido adquirirlas a un precio «mucho más económico que en el mercado, unos 0,34 céntimos cada unidad, logrando un importante ahorro».

El uso obligatorio de mascarillas es uno de los requisitos imprescindibles que marca el protocolo de prevención e higiene aprobado por la comisión organizadora de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), que se desarrollará del 30 de junio al 2 de julio. Será la primera prueba masiva que se celebre en la región desde que comenzara la crisis sanitaria y reunirá a cerca de 5.000 estudiantes en 18 edificios o sedes distintas. Para acceder a las instalaciones e incluso a las aulas, el protocolo establece que será necesario llevar mascarilla, así como en los espacios comunes como los pasillos o los aseos, pero no especifica qué pasa una vez dentro de las clases.

Según la Universidad de Extremadura, la idea inicial es que cuando los alumnos estén ya sentados en sus puestos de exámenes, donde se garantiza que la distancia de seguridad supera los dos metros entre personas, se podría permitir que los que quieran puedan liberarse de la mascarilla durante la hora y media que dura cada prueba. No obstante, este protocolo está sujeto a las nuevas indicaciones que se vayan dando y ayer mismo el Gobierno central aprobó las medidas que habrá que seguir en la nueva normalidad una vez que termine el estado de alarma. Es por ello que en los próximos días está previsto que vuelva a reunirse la comisión organizadora de la EBAU para estudiar si es necesario introducir alguna modificación o nueva medida en el protocolo ya aprobado.

Otras normas

Las mascarillas no serán solo obligatorias para los 5.000 estudiantes extremeños que se enfrentarán a esta excepcional selectividad, sino también para los miembros del tribunal calificador, el personal de administración y servicios, seguridad o limpieza. Al margen de esta protección, el protocolo de la EBAU también señala que será obligatorio mantener la distancia interpersonal de dos metros de separación dentro de las sedes, en las que debe haber también guantes y geles hidroalcohólicos en la entrada de todas las aulas de examen. Las normas recomiendan que no se compartan objetos personales como bolígrafos o calculadoras y que no haya contacto durante la entrega y recogida de los exámenes entre los alumnos y los miembros del tribunal.