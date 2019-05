La UEx lanza una campaña para retener y atraer alumnos

Atrévete a no dejar de aprender’. Este es el lema de la nueva campaña de difusión de la Universidad de Extremadura (UEx) con la que busca retener a los estudiantes extremeños que acceden este año a la universidad y atraer a los de otras comunidades e incluso países, especialmente latinoamericanos. Además, «con este lema queremos invitar a los futuros alumnos y también a los ya matriculados a ir más allá de sus estudios y a que disfruten de la universidad en toda su extensión», explicó ayer la vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad, Rocío Yuste.

La UEx, como otras universidades españolas, viene perdiendo alumnos en los últimos años y se mantiene este curso con unos 20.000 estudiantes. «No es un dato preocupante, pero estamos haciendo mucho hincapié en la difusión de nuestra universidad», insistió. Para ello, además de esta nueva campaña con la que se hará difusión dentro y fuera de la región, la UEx también está trabajando con los orientadores de los institutos de Secundaria, con la Consejería de Educación, «mantenermos la promoción internacional, recientemente hemos estado en un centro educativo de Castilla-La Mancha en el que hemos tenido muy buena acogida y también hemos participado en una feria virtual que organiza la CRUE (Conferencia de Rectores de Universidad de España) en la que hemos sido la universidad más visitada», indica.

LA OFERTA / La promoción es una de las apuestas de cara al próximo curso 2019-2020 que llega también con nuevos títulos y con la implantación de las matrículas casi gratuitas para aquellos que aprueben créditos en primera matrícula. La UEx oferta un total de 5.305 plazas en 61 grados, entre los que hay uno nuevo en la Escuela de Ingenierías Industriales: Ingeniería en Tecnologías Industriales. Se trata de un título que no tiene atribuciones profesionales propias, lo que se conoce como «grado blanco», pero que da acceso directo al máster de Ingenería Industrial.

Este nuevo título se implanta mientras se extingue en este mismo centro el grado de Ingeniería de Materiales, que no ha dado los resultados esperados. Se estrenó el curso 2014-2015 como un plan formativo conjunto con 24 alumnos, pero su evolución no ha sido positiva. El curso pasado solo tuvo 14 alumnos en primer curso y en este año hay 11, según las estadísticas de la UEx. Y esta ha sido una de las razones fundamentales de su extinción. «Solo han salido dos promociones pero no hay demanda suficiente para mantenerlo, por eso se extingue el acceso a este grado este año», explicó ayer en Cáceres la vicerrectora de Planificación Académica, Pilar Suárez.

IDIOMAS / La UEx cuenta además con 10 dobles grados, otros seis dobles grados internacionales impartidos de forma conjunta con la Universidad de Évora (Portugal) y en siete de sus escuelas y facultades se imparten más de 50 asignaturas en inglés. «Esto comenzó como experiencia piloto hace varios años y queremos intentar consolidar que haya cierta docencia en inglés porque es también atractivo para los alumnos Erasmus», señaló Suárez. Este año, además, saldrá la primera promoción de graduados en el único título bilingüe que tiene la Uex: Educación Primaria.

A la oferta de grado, se suman otras 1.631 plazas en 43 másteres distintos, de los que dos son nuevos el próximo curso: Máster Universitario de Prevención de Riesgos Laborales y Máster Universitarios en Metodología BIM para el desarrollo colaborativo de proyectos. También hay novedades en el Doctorado con el estreno de un nuevo programa en Salud y Motricidad Humana que amplía la oferta a 22.

LA GUÍA / La campaña de difusión que se presentó ayer en le Rectorado de Cáceres cuenta con una guía completa de las enseñanzas que imparte la UEx tanto en papel como digital, con un diseño orientado hacia los videojuegos porque «los principios que se desarrollan cuando jugamos tienen mucho que ver con la vida universitaria que queremos desarrollar: la recompensa, la competencia, la cooperación y la solidaridad», aseguró Rocío Yuste. Además, cuenta con un vídeo que será traducido en varios idiomas y en el que la vicerrectora de Estudiantes esgrime diez razones para estudiar en la comunidad: por ser accesible y cercana, vertebradora de la región, por ofrecer oportunidades de movilidad que permiten conectarse con Europa, América y Asia, por ser sostenible, moderna, innovadora, transparente, emprendedora, dinámica, por su amplia oferta de títulos y porque va más allá y cuenta con una amplia actividad cultural y deportiva. «Somos el mejor lugar para que te atrevas a no dejar de aprender».