La UEx trasladará a la policía el caso de un posible acosador en el campus de Badajoz

Eran cerca de las nueve de la tarde del martes cuando «un chico de unos 25 años» se le acercó y le preguntó si quería follar: «después de decirle que no, ha seguido su camino en dirección contraria a mí, pero después de dar un par de pasos se ha parado en seco y ha venido muy rápido hacía mí. He acelerado el paso y he intentado dar vueltas para que me perdiese de vista pero se quedaba quieto hasta que me volvía a ver y aceleraba el paso de nuevo. Me ha seguido hasta la biblioteca central, donde había gente y ahí me ha perdido de vista. Tened cuidado». «Estoy bien, no llegó a alcanzarme. Solo ha sido un susto, pero ha sido horrible».

Así describe una alumna de la Universidad de Extremadura (UEx) lo que le sucedió el martes en el campus universitario de Badajoz. Su denuncia, a través de Twitter, está circulando también por WhatsApp y de esta forma le llegó ayer al rector de la UEx, que inmediatamente se puso en contacto con ella para reunirse hoy, conocer lo sucedido y atajar la situación cuanto antes. ¿Qué puede hacer la universidad ante esta denuncia? «De entrada, abriremos un expediente para recabar datos, nos ponemos a disposición de esta alumna y comunicaremos a la polícia, como institución, los hechos», aseguró ayer el rector, Antonio Hidalgo, que recomienda además trasladar situaciones «tan sensibles» como esta rápidamente a la universidad.

Al parecer, esta joven universitaria podría no ser la única que ha vivido una situación así esta semana en el campus pacense. «Me han comunicado que hay otra chica más», señaló el rector. Ayer mismo otra alumna colgó también en Twitter una denuncia similar que incluye una fotografía del presunto acosador, la misma persona que el martes persiguió a la otra alumna. «Este chico me ha empezado a decir que si quería follar con él. Tras negárselo reiteradas veces me ha enseñado su miembro asqueroso y repugnante. Ha sido en la Facultad de Educación hoy (por ayer) sobre las dos y media. He conseguido hacerle una foto como he podido», asegura esta otra joven.

«ES TRISTE decirlo: cuidado» / La imagen superaba ayer los mil retuits y los comentarios se cuentan por decenas: «Qué asco, que tengamos que pasar por estas cosas»; «no podemos ir tranquilas ni a la biblioteca»; «es muy triste tener que decir esto, pero tened cuidado en la universidad, la zona de El Faro y por la feria»; «hay un acosador en el campus de Badajoz»...