UGT defiende el pago del 2% a los empleados públicos desde el 1 de enero

La Junta de Extremadura y los sindicatos con representación en la Mesa General de Función Pública se reunirán el próximo lunes para hacer efectivo el pago del 2% para el año 2020 contemplado en los Presupuestos Generales del Estado de este año y negociados con la Junta de Extremadura. El objetivo es hacer efectivo el compromiso del presidente de que sea antes de que finalice el año.

Por tanto, "UGT no contempla otra opción que no sea el pago del 2% en todos los conceptos y con carácter retroactivo desde el 1 de enero a los empleados públicos".

"Esperamos y deseamos que la Junta cumpla y se comprometa, y que no deje a nuestros empleados públicos como los únicos que no lo han percibido junto a la comunidad autónoma de Baleares, y por tanto, no exista ninguna discriminación con el resto del país y comenzar el 2021 en igualdad de condiciones".

En ningún caso en la reunión del lunes se va a negociar la subida salarial para el 2021, "porque primero es el Estado quién determinará cual va a ser esa subida salarial a través de los PGE".