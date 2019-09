UGT Extremadura cree que PSOE y Podemos tienen la obligación de ponerse de acuerdo para que haya gobierno

La secretaria general de UGT en Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha defendido que PSOE y Podemos "tienen la obligación de ponerse de acuerdo" para que haya un gobierno en España y evitar así otro proceso electoral a nivel nacional que sería "caótico" para el país y para la región.

Ha considerado, así, que en España "tiene que haber un gobierno progresista", para lo cual deben, a su juicio, ponerse de acuerdo PSOE y Podemos, aunque ha rechazado pronunciarse sobre el modelo de pacto que deba articularse entre ambos.

Este viernes en Mérida, Patrocinio Sánchez ha considerado que ambos partidos deben pensar "más en los ciudadanos" que, según ha dicho, "son los que están padeciendo no tener un gobierno estable" en España.

Además, ha entendido que la celebración de otro proceso electoral sería "caótico" para España y para Extremadura, motivo por el cual ha apelado a la "responsabilidad" de PSOE y Podemos para evitar una nueva cita con las urnas a nivel nacional.

De este modo, tras incidir en que UGT no apoyó a ningún partido en la campaña electoral, aunque sí el planteamiento de que se articulase "un gobierno de izquierda y progresista", Patrocinio Sánchez ha afirmado que "la izquierda está condenada a entenderse", y ha rechazado otras fórmulas que no sean un acuerdo PSOE-Podemos.

Sobre este último respecto, ha indicado que "los recortes vienen de la derecha", y tras insistir en que "no" va a "entrar en cómo se hagan los pactos" ha reiterado que la "premisa" del sindicato es que "haya un gobierno progresista y de izquierdas" en España.

Jornada laboral

Por otra parte, sobre el funcionamiento del registro de la jornada laboral en España, Sánchez ha indicado que le parece "bien" que los trabajadores tengan que registrar su horario, para evitar con ello "abusos" y perseguir al mismo tiempo "el fraude".

También, sobre la posibilidad de que los ciudadanos tengan que pagar por autovías en las que en la actualidad no lo hacen, Patrocinio Sánchez ha dicho que le parece "mal" este posible abono. "Pagar por un servicio que ha sido público no me parece bien", ha indicado.