UGT pide más implicación para cumplir con el salario mínimo

El sindicato UGT pide a la Inspección de Trabajo en Badajoz más implicación en relación a las empresas del campo que no cumplen con la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) fijada desde enero de 2019 y que actúe en aquellas que aún no han aplicado estos incrementos. El responsable del área de UGT Extremadura, Miguel Talavera, afirma a Efe que aún están pendientes de contestación por parte de la Inspección de diversas denuncias realizadas el pasado junio a causa de esta situación.

Esto ocurre en el caso de la provincia de Badajoz, ha manifestado, pues en Cáceres, aunque con menos casos, se contestó por parte de la Inspección. De la decena de denuncias registradas en la provincia pacense aún no se ha recibido respuesta, por lo que el sindicato tomó en algunos casos la determinación de iniciar procesos de reclamaciones individuales, unas iniciativas que han permitido que diversas de estas empresas apliquen ya el salario mínimo. Sin embargo, algunas firmas «aún se cierran en banda» y no aplican los aumentos del Salario Mínimo Interprofesional, y «aunque sean pocas, esta situación no se puede permitir». No en vano, la mayoría de empresas extremeñas del sector han cumplido ya con la subida, afirma Talavera.