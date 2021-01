Unidas Podemos pide a Vara que se vacune hoy públicamente para "acabar con las dudas"

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Cierto. Lo único coherente que ha hecho y hará podemos. El daño está hecho. Muchas personas no se vacunaran y muchos se contagiaran por culpa de esas declaraciones. Muchos que dudaban ya no dudarán. Son responsables de que muchos no se vacunen.. Se contagien y contagien. Esa burrada de declaración saldrá más cara que el confinamiento que tenemos. Como se les ocurre decir algo así en el punto que estamos y cuando la vacuna es la única solución. O esa o morirnos de hambre en casa.