La Unión insta al sector a continuar con las protestas

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Extremadura considera que el campo extremeño debe seguir con las protestas al entender que las iniciativas acordadas por el Gobierno regional, tras reunirse el pasado viernes con el consejo Asesor Agrario (UPA-UCE, APAG y Asaja), carecen de credibilidad y no solucionan los problemas. «Como el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, no ha captado el mensaje –en referencia a la manifestación de la pasada semana en Don Benito–, tendremos que repetirlo con más fuerza». En opinión de esta entidad, la creación de una mesa de trabajo y de una comisión de estudios no permanente, así como trasladar las reivindicaciones a Pedro Sánchez son medidas «muy rimbombantes pero sin ningún efecto práctico».