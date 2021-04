Los universitarios con notas altas tendrán becas complementarias

La Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital está tramitando una nueva normativa de becas universitarias complementarias para premiar a los estudiantes extremeños con un rendimiento académico «excepcional». Podrán recibir entre 250 y 400 euros, en función de su expediente, aunque la ayuda se podrá incrementar hasta los 500 si además no superan los umbrales de renta. El borrador de la orden se ha publicado en el Portal de Transparencia de la Junta, pero el departamento de Rafael España no aclara si entrarán en vigor en el próximo curso.

Según se explica en el texto, estas nuevas ayudas vendrán a sustituir a las becas complementarias que Extremadura puso en marcha en 2014 para compensar a los alumnos que no alcanzaban la nota media exigida por el Ministerio de Educación para obtener la beca estatal. El requisito de nota para acceder a la beca estatal se introdujo en el 2012 y ha sido eliminado este año, de forma que ya todos los alumnos pueden optar a todos los componentes de la ayuda del Ministerio sin exigencia de nota media. Por ello, la Junta aboga ahora por transformar las becas complementarias autonómicas, que quedarán reservadas a los alumnos con un rendimiento académico «excepcional» en el año previo.

Podrán beneficiarse todos los alumnos matriculados en enseñanzas presenciales de la Universidad de Extremadura (Uex) y también aquellos que, siendo extremeños, estudien fuera de la región grados que no se imparten en la Uex o para los que no se hubiera logrado plaza aquí por no alcanzar la nota de corte. Será necesario haber obtenido una nota media de al menos 8 puntos en el curso anterior o, en su caso, las pruebas de acceso.

Se establecen dos modalidades de beca: la modalidad A, destinada al alumnado general, con cuantías de entre 250 (nota media de entre 8 y 8,49 puntos) y 400 euros (9,5 puntos o más), en función de su expediente. La modalidad B será para los alumnos que además de notas altas, acrediten no superar el umbral de renta recogido en la orden (21.054 euros brutos anuales para una familia de cuatro miembros). En este caso, la cuantía de la beca alcanzará los 500 euros. Por el momento, la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, declina ofrecer más información, a la espera de ofrecer próximamente una rueda de prensa.

Según se detalla en el texto, el objetivo de la media es «atender de forma adecuada» las necesidades actuales del alumnado universitario extremeño. Una vez que la normativa reciba su aprobación definitiva y entre en vigor, las convocatorias se publicarán en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), permaneciendo el plazo de solicitud abierto durante al menos un mes. Además de recibir la beca estatal, para beneficiarse los alumnos tienen que acreditar estar al corriente de pago con Hacienda y la Seguridad Social.