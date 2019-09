Uno de cada cinco pacientes rehúsa la derivación para operarse en la privada

Uno de cada cinco pacientes extremeños derivados por la sanidad pública a la privada concertada para someterse a intervenciones quirúrgicas rechaza esta posibilidad. Según los datos facilitados desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Extremeño de Salud (SES), en el intervalo que va desde enero del 2018 a julio pasado se le ofreció esta alternativa a un total de 8.048 personas con el fin de que pudieran disminuir su tiempo de demora antes de la operación. De todas ellas, 1.545 prefirieron no hacerlo (19,2%).

Las derivaciones de pacientes para someterse a intervenciones quirúrgicas en centros privados-concertados con el Servicio Extremeño de Salud (SES) se llevan a cabo cuando el propio SES no puede prestar esta asistencia dentro de los plazos establecidos en la normativa vigente en esta materia. Unos plazos que están recogidos en la Ley de tiempos de respuesta en la atención sanitaria especializada del Sistema Sanitario Público de Extremadura, del año 2005. En este sentido, el periodo máximo de respuesta recogido por esta normativa es de 180 días naturales en el caso de las intervenciones quirúrgicas (son 60 para el acceso a las primeras consultas externas y de 30 para la realización de pruebas diagnósticas y terapéuticas).

Por años, durante el 2018, el SES ofreció la derivación a centros privados-concertados a 5.055 pacientes que estaban en lista de espera para cirugía, de los que 716 (14,2%) rechazaron pasar por quirófano en estas clínicas. Entre enero y julio del 2019, la proporción de renuncias ha crecido significativamente, hasta ser más de doble. De esta forma, se han contabilizado 829 rechazos sobre un total de 2.993 potenciales derivaciones (27,7%).

Desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria del SES se explica que los motivos por los que los pacientes deciden no ser intervenidos en un centro privado-concertado con el SES cuando se les pone encima de la mesa esta opción «son variados». No obstante, se puntualiza a continuación, la razón más frecuentemente esgrimida es la preferencia por ser intervenidos en sus respectivas áreas de salud. «Tanto el rechazo al desplazamiento —en el momento de la cirugía y revisiones posteriores—, como el deseo de ser intervenido por el equipo profesional que le está atendiendo en su hospital de origen, condicionan notablemente la decisión del paciente», detallan fuentes de esta dirección general. Igualmente, también se hace hincapié en que este rechazo no se traduce en una dilación añadida para el paciente en la lista de espera en la que se encuentre incluido, un vez que este «continúa con la misma prioridad y antigüedad que tenía antes del ofrecimiento».

MÁS DE UNA DÉCADA / Los conciertos con la sanidad privada en el ámbito de la actividad del SES tienen ya una trayectoria larga en Extremadura. Desde hace más de una década hay un programa destinado a articular esta herramienta de apoyo a los servicios públicos en el caso de las pruebas diagnósticas (el denominado programa Galeno) y, ya a punto de cumplirla, está el que coordina la contratación de intervenciones quirúrgicas que no se pueden llevar a cabo (programa Paracelso). En ambos casos se trata siempre de prestaciones sanitarias relativas a procedimientos quirúrgicos o diagnósticos incluidos en el catálogo de prestaciones del SES, que no es posible atender con sus recursos propios, ya sea por el incremento de la demanda asistencial de forma puntual, ya por sobrepasar los tiempos máximos de espera que contempla la norma extremeña.

La mayor parte de las derivaciones pueden producirse sin necesidad de que haya una reclamación previa del usuario, aunque en algunas ocasiones sí se llegue a presentar una queja. Se programan en función de antigüedad, por prioridad en la listas de espera y por prioridad clínica.