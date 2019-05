UPA exige más control sobre las centrales que compran sin precio

La organización agraria UPA-UCE exigirá a la Agencia de Información y Control de Alimentos (Aica) que inspeccione las centrales hortofrutícolas. Consideran su gestión «abusiva y fuera de la legalidad», ya que compran sin contrato ni precio establecido.

El secretario general de UPA, Ignacio Huertas, explicó ayer en rueda de prensa que a pesar de que la fruta de hueso es un sector estratégico para la economía regional porque genera empleo y exportaciones mundiales, sus trabajadores padecen las consecuencias de «unos precios ruinosos».

En este sentido, lamentó que la gestión «ilegal» de las centrales hortofrutícolas que compran la fruta sin contratos ni precio establecido se haya convertido en una práctica generalizada en la región.

Asimismo, destacó que la especulación durante la presente campaña es «alarmante», ya que las centrales están vendiendo la fruta un 30% más barata que el año anterior y las pérdidas no las asumirán estas empresas, sino que serán trasladadas a los agricultores, incapaces de mantener la rentabilidad de sus explotaciones. «Si la central no tiene un contrato que obligue a pagar un precio y respetar unos plazos de pago, no defenderá un precio justo y digno para el agricultor, simplemente se preocupará de sus márgenes comerciales para garantizar su rentabilidad», dijo.

ESLABÓN DÉBIL / Frente a ello, Huertas consideró que la Aica debe perseguir este tipo de prácticas y proteger a los agricultores que son «el eslabón más débil de la cadena de producción», para que puedan conocer previamente el precio establecido y decidir si entregan su producción a las centrales. Además, reclamó que se impongan sanciones públicas para que los trabajadores del sector y el resto de la sociedad conozca quiénes son los que incumplen la ley.

En cuanto al balance inicial de campaña, Extremadura reducirá su producción un 8% con respecto al año pasado, ya que se estiman unas 240.000 toneladas, aunque la calidad «será buena».

El principal motivo de esta reducción es el pedrisco que se produjo los últimos meses y que afectó a 6.000 hectáreas, cuya indemnización alcanzaría los 20 millones de euros, según Agroseguro. De las zonas afectadas, 3.014 hectáreas son de melocotón, lo que podría generar una «importante» disminución del 30% en su producción, mientras que las 2.900 restantes son de ciruela, aunque en este caso prevén que se mantenga el nivel de cosecha del año anterior.