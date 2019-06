UPA-UCE denuncia que la ganadería ha perdido ya 131 millones por la sequía

La organización agraria UPA-UCE cifró ayer en 131 millones de euros las pérdidas registradas en los sectores del ovino, caprino y vacuno debido a la sequía, una situación que empieza a ser «alarmante» en Extremadura.

De ese total, 55 millones de euros corresponderían al vacuno y 76 al ovino y caprino, señaló UPA-UCE, que considera que esto deja en una situación «muy complicada» a todas las explotaciones afectadas porque tendrán que asumir las pérdidas que se seguirán produciendo en los próximos meses, según su secretario general, Ignacio Huertas.

Frente a esto, la organización lamenta que el seguro de sequía en pastos declarase como no indemnizables las comarcas de Badajoz, Alburquerque, Mérida, Olivenza, Coria y Brozas, que están atravesando una situación muy grave al igual que las que se incluyeron como afectadas. Además, apunta que el nivel de sequía que se marca no refleja la realidad de las explotaciones ya que los ganaderos no han dejado de suplementar a los animales en lo que va de año y, sin embargo, esto no se ve reflejado en los datos aportados por Agroseguro.

«Las indemnizaciones no llegan ni tan siquiera a cubrir el coste que ha pagado el ganadero por el seguro ni en las comarcas que se dan como las más afectadas», explicó Huertas. Por esto, desde UPA-UCE denuncian que el seguro en pastos no está funcionando correctamente.