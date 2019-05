upa-uce pide declarar sequía en tres zonas

UPA-UCE Extremadura ha alertado del «mal funcionamiento» del seguro de sequía en pastos y ha denunciado que los datos aportados por Agroseguro en los últimos días «vuelven a no declarar sequía en comarcas que, desgraciadamente, están atravesando una situación muy grave, como Badajoz, Mérida, Alburquerque y Olivenza». En estas zonas, detalla, los ganaderos no han dejado de suplementar a los animales en lo que llevamos de año y esto no se ve reflejado en Agroseguro.