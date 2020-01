Urbano García niega una reducción de plantilla en Canal Extremadura

El director general de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma), Urbano García, señaló que no existe ningún plan de reducción de plantilla en el seno del ente público y que «nadie irá a la calle» por el uso del periodismo móvil. «La mejor defensa» de los periodistas es su formación en las nuevas tecnologías, agregó García durante su comparecencia ante la Asamblea de Extremadura a petición de Ciudadanos.

Este partido solicitó esta comparecencia tras las críticas elevadas por el comité de empresa de la Cexma y por varias asociaciones de la prensa a raíz de un taller sobre periodismo móvil impartido por García en Colombia, en el que trasladó su opinión sobre la introducción del teléfono móvil como herramienta periodística y puso en duda el papel formativo de las Facultades de Periodismo. «Si seguimos fabricando gente que no se adecúa al perfil que a día de hoy necesita la comunicación, no vale para mucho», aseguró. «Están enseñando periodismo del siglo XX a jóvenes del siglo XXI», afirmó García, quien entiende que los actuales planes de estudio, similares a los de hace décadas, no responden a las nuevas necesidades del sector.

Asimismo, y ante las criticas de que en dicho taller pusiera ejemplos de medios que han despedido a parte de su personal a raíz de la implantación del periodismo móvil, como recordó el diputado de Podemos Álvaro Jaén, García reiteró que «por el uso del periodismo móvil no va a ir nadie a la calle».

Cs pidió a García «prudencia» y «mesura» en sus manifestaciones, mientras que el diputado del PP Carrón aseguró que «no va a permitir una caza de brujas» contra García, pues las opiniones de éste se enmarcan en un debate sobre la irrupción de las nuevas tecnologías en las televisiones. El PSOE pidió «no buscar polémica donde no la hay».