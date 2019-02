Vara aboga por cambiar el examen del 28-A y el SES dirá hoy su propuesta

Mantener el examen de las oposiciones de auxiliar de enfermería el mismo día de las elecciones generales? ¿Adelantarlo? ¿Retrasarlo? La respuesta es todavía una incógnita para los casi 10.000 aspirantes inscritos, pero el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, se mostró ayer contrario a la idea inicial del SES de mantener las dos citas el mismo día. «En la medida que se pueda hay que evitar que las oposiciones coincidan con la jornada de votaciones», dijo. A su juicio, si se modifica sería «muy poco» para evitar trastocar a los opositores lo menos posible, señaló, pero de este modo se facilitaría que la gente pueda acudir a las urnas, informe Europa Press. Aún así su apuesta es consensuar una fecha común entre las autonomías, tal y como se hizo cuando se fijó el 28 de abril, y para eso, dijo, «aún hay que esperar». Porque no será hasta el próximo lunes cuando el Ministerio de Sanidad se reúna con todas las comunidades mediante una videoconferencia en la que se analizará esta problemática.

CONVERSACIONES / Aún así, desde el SES señalan que están en conversaciones con varias autonomías y hoy llevarán su posición a la Mesa Sectorial de Sanidad en la que escucharán también las posturas de los sindicatos representativos. Desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) abogan por mantener la cita del día 28 o si no fuera posible adelantarla un día, al sábado 27. Piden también alcanzar un consenso con el resto de comunidades, al menos con las limítrofes. Es la posición que lleva hoy a la mesa también CCOO: «Hay que intentar llegar a una fecha consensuada para evitar el turismo de oposiciones y que esa fecha no ni se adelante ni se retrase mucho».

Desde CSIF insisten en esta línea. El sindicato ha presentado un escrito tanto al SES como al ministerio con su propuesta: adelantar el examen al 27 de abril y que se haga lo mismo en el resto de autonomías para evitar que venga opositores de otras regiones porque, «además, Extremadura fue la primera comunidad en convocar sus plazas».

Por su parte, desde UGT abogan por mantener el 28 de abril porque «no hay razones objetivas que impidan la coincidencia de ambas citas». Este sindicato insiste en que no se debe generar más incertidumbre a los opositores y que estos procesos deben estar al margen de los vaivenes políticos. UGT rechaza la idea del efecto llamada: «los opositores sabían que este examen iba a ser en otras comunidades el mismo día y no se arriesgan a perder varias tasas». Y apunta otra razón: «en categorías que no se están celebrando en otras comunidades solo se están presentando a los exámenes entre el 40% y el 60% de los inscritos».