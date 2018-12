Vara apela a los extremeños en el exterior para ayudar a orientar el futuro de la región

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha apelado hoy a "la voz" de los extremeños en el exterior para que colaboren en la orientación de las estrategias de futuro de la región, al que hay que enfrentarse "con todo menos con resignación".

"En la actualidad se está volviendo a repartir las cartas y puedo garantizar que a Extremadura le corresponden cartas mucho mejores que las que nos tocaron hace 50 años", ha dicho Fernández Vara, que ha añadido que hasta 2030 "se invertirá más dinero en Extremadura que en todo el siglo XX".

Fernández Vara ha hecho estas declaraciones en la inauguración del I Congreso Mundial de la Ciudadanía Extremeña en el Exterior, que este viernes y mañana sábado se celebra en Mérida y cuya ponencia inaugural ha corrido a cargo del astronauta de origen extreneño Miguel López-Alegría.

El presidente extremeño ha recordado que aunque la Extremadura actual "no queda casi nada" de la que obligó hace 50 años a una emigración masiva, sigue habiendo problemas, como es que los jóvenes "tengan la necesidad de marcharse por entender que la vida no los está tratando adecuadamente y quizás tengan una gran parte de razón".

Precisamente, un grupo de jóvenes han interrumpido la intervención de Fernández Vara, a cuyas políticas culpan de que tengan que marcharse de la región, y han posado, ya en el exterior del Palacio de Congreso, una pancarta en la que se leía 'No nos vamos, nos echáis'.

Fernández Vara ha afirmado que la mayoría de las inversiones que se harán en el futuro en la región son de carácter privado "y eso supone un cambio absolutamente trascendental", que propiciará un nuevo escenario y abanico de oportunidades.

Para eso, ha reiterado que la región "tiene la suerte de tener las cosas que tanto hemos cuidado, como son la naturaleza y el medio ambiente" y los dos grandes potenciales de la región (sol y agua), además de iniciativas normativas que hacen que "hoy Extremadura sea el sitio de España donde más fácil es montar una empresa".

"Estamos en el camino y en este camino necesitamos la voz de los extremeños en el exterior para que nos ayudéis, nos ayudemos", por lo que espera que de este congreso salgan propuestas que ayuden a orientar y reorientar la estrategia de futuro.

Miguel López-Alegría

Por su parte, Miguel López-Alegría ha repasado sus recuerdos vinculados a sus relaciones familiares con Extremadura y a su trayectoria profesional, en la que ha participado en cuatro misiones espaciales, con diez salidas al exterior "que son una experiencia mágica porque te sientes un satélite humano".

Este hecho, ha subrayado, da una perspectiva distinta "porque desde el espacio no se ven las fronteras políticas, no se oyen los tiros de los conflictos no se ve el hambre ni las enfermedades, y la tierra parece un sitio en paz".

Sin embargo, también permite darse cuenta de que la atmósfera "es muy frágil" y se tiene la sensación de la necesidad que hay de proteger la tierra.