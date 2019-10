Vara apuesta por la formación y profesionalizar las cooperativas

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, resaltó ayer que el futuro del sector cooperativo pasa por el rigor, la formación, la profesionalización y la incorporación de la mujer, porque de lo que se trata es de que las nuevas generaciones tengan «un instrumento que les permita vivir dignamente».

Vara realizó estas declaraciones durante su visita a la Cooperativa ‘Nuestra Señora de Perales’ de Arroyo de San Serván, a la que también asistió el secretario general de Presidencia, Fernando Blanco, y el secretario general de Desarrollo Rural y Territorio de la Junta de Extremadura, Manuel Mejías.

El presidente extremeño pidió a toda la sociedad respeto y reconocimiento hacia el papel de los productores en el proceso de la cadena alimentaria ya que «sin productor no hay producto, sin comercio no hay economía y sin economía no hay vida».