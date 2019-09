Vara aspira a que "los independentistas en España dejen de ser relevantes"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha dicho que en las elecciones generales del 10N él aspira a que "los independentistas en España dejen de ser relevantes", para poder así "tener la tranquilidad y la confianza de que las cosas irán a mejor".

"Ojalá que algún día se dé cuenta quienes tienen que tomar las decisiones en este país de que sólo el día en el que el Congreso de los Diputados el voto de los independentistas sea irrelevante podremos tener la tranquilidad y la confianza de que las cosas irán mejor", ha afirmado, al tiempo que ha destacado que "el Gobierno de España no puede depender de que los secesionistas o los independentistas te apoyen o no te apoyen".

De este modo, sobre si es momento o no adecuado para una nueva convocatoria electoral en España, Vara ha incidido en que "lo cómodo hubiera sido no haber ido a las urnas, que hubiera habido gobierno", aunque ha reconocido que para que hubiera habido gobierno "una parte de estos secesionistas" tendrían que haber "apoyado" dicho ejecutivo, una cuestión a la que el PSOE se negó, ha dicho, pensando en "lo mejor para el país".

"Entre lo cómodo, entre lo sencillo y lo mejor para el país se decidió lo mejor para el país, que es que el Gobierno de España no puede depender de que los secesionistas o los independentistas te apoyen o no te apoyen", ha espetado Vara en una entrevista este sábado en el programa de la Cadena COPE 'Fin de Semana', recogida por Europa Press.

"Aquí no ha sido un problema sólo de falta de acuerdo con Podemos o no. Es que ha sido un problema de que no sumábamos y como no sumábamos hacía falta que los independentistas fueran relevantes", ha argumentado Vara, quien ha reconocido que él aspira a que en las elecciones del próximo 10N a que "los independentistas en España dejen de ser relevantes".