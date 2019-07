Vara aumenta las consejerías de seis a nueve y amplía a dos las vicepresidencias

Dos vicepresidencias, en vez de una, y nueve consejerías, tres más que en la pasada legislatura. Estas son las principales novedades del nuevo ejecutivo de Guillermo Fernánez Vara, que apuesta por un gobierno de «continuidad, porque continúan los mismos consejeros», pero en el que también «hay renovación, porque la estructura es diferente». El presidente de la Junta de Extremadura informó ayer de que serán siete mujeres y tres hombres, con una media de edad de 44 años, quienes lleven el peso de la acción política del Gobierno regional durante los próximos cuatro años. El nuevo Consejo de Gobierno tomará hoy posesión de sus cargos, a las 10.30 horas, y posteriormente celebrará su primera reunión.

La vicepresidencia primera recae en Pilar Blanco-Morales, que seguirá al frente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, mientras que José María Vergeles asumirá la vicepresidencia segunda, al tiempo que continuará como responsable de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales (antes Políticas Sociales). Por el aumento de consejerías, Blanco-Morales asumirá también la función de coordinación del gobierno, de ahí que se opte porque haya un vicepresidente que la pueda «ayudar». Además, Vara afirmó que con esta decisión quiere «darle valor a esa parte de las políticas públicas que son las políticas sociales, que tiene que ver con la vida de las personas».

Las nuevas caras del ejecutivo son el edil emeritense Rafael España, que llevará la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital; y la concejal de Navalmoral de la Mata Nuria Flores, que será la consejera de Cultura, Turismo y Deportes. Las dos incorporaciones proceden del ámbito municipal, que tendrá un peso destacado en esta legislatura, y por ello se ha optado también porque las competencias en materia de Administración Local pasen a depender de la Presidencia de la Junta, en concreto, de su secretario general, Fernando Blanco.

Por su parte, en el ejecutivo socialista seguirá Olga García como responsable de la nueva Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad; Begoña García Bernal como titular del nuevo departamento de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio; Esther Gutiérrez como consejera de Educación y Empleo, al igual que en la pasada legislatura; Leire Iglesias será la nueva consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda; e Isabel Gil Rosiña, que seguirá como portavoz del Gobierno extremeño y ahora asumirá también la Consejería de Igualdad.

Vara aseguró que para conformar la nueva estructura del Ejecutivo regional ha hablado «con mucha gente» en estos últimos cuatro años pero, sobre todo, en el último mes. Estas conversaciones han derivado en algunas de las medidas adoptadas como otorgar rango de consejería a áreas como la Agricultura, la Igualdad y el Turismo. En esta línea, subrayó que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) estarán de forma transversal en la acción de gobierno y especialmente en el departamento de Transición Ecológica y Sostenibilidad.

LOS ARGUMENTOS // «Este gobierno es la consecuencia de la gestión de cuatro años», afirmó Vara, quien apuntó que la nueva estructura también responde a los resultados electorales, porque «si han sido buenos, entre otras razones, será porque una mayoría de la ciudadanía ha reconocido la gestión de quienes estaban al frente de las instituciones». El socialista también justificó el nuevo ejecutivo en los compromisos propuestos durante el debate de investidura y en las necesidades de Extremadura. De ahí la creación de las nuevas consejerías de Movilidad, Transporte y Vivienda; Transición Ecológica y Sostenibilidad; y Economía, Ciencia y Agenda Digital, de la que dependerá la Universidad de Extremadura, hasta ahora adscrita a la Consejería de Educación.

La decisión de Vara para configurar su equipo también se ha tomado teniendo en cuenta el papel que puede jugar Extremadura en cuestiones a nivel nacional, además del abordaje de la futura financiación autonómica, el papel de los empleados públicos en la sociedad, el impulso de la digitalización y la ciencia, o la despoblación que, a su juicio, «no puede ser entendida sin la PAC».

rural y VIVIENDA // El jefe del Ejecutivo regional afirmó que quiere darle «mucha importancia» a las políticas de desarrollo rural, así como mantener a la vivienda como «eje importante». Las materias de Educación y Empleo siguen unidas en una consejería porque esa unión «fue una buena idea» en la pasada legislatura y «dará sus frutos» en los próximos cuatro años. También apuesta por darle «carta de naturaleza» a la importancia de la crisis climática y la sostenibilidad. En esta línea, Vara indicó que la creación de una Consejería de Movilidad y Transporte buscar incentivar el desarrollo de las infraestructuras y «desde luego de manera clara a la finalización de todo lo que tiene que ver con el tren».

Sobre que no se cumpla la paridad en su ejecutivo, Vara argumentó que mientras no haya «plena igualdad» a él no le importa que «no» haya gobiernos paritarios. El presidente se reunirá mañana con agentes sociales, patronal y sindicatos para abordar compromisos de su investidura.