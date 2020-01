Vara: "Con lo fácil que hubiera sido si la cavernícola derecha hubiera aceptado los resultados"

Vara, lo sencillo hubiera sido el primer día después de las elecciones en vez de pactar en 1 minuto y abrazar al comunista, dar opciones a los demás. Nadie niega que podían gobernar solos, pero no han querido, el primer día ya pactaron con los comunistas, como va a apoyar nadie eso? Mientes una y otra vez. La suerte es que en democracia todos podemos opinar, en un país comunista, en Cataluña, en el pais vasco, por opinar hasta te mataban. La única sincera es la Bassa, os ha dicho claramente a los socialistas que les importáis una mierda y al gobierno de España. Pues nada, ya tenéis gobierno, Extremadura seguirá igual con vosotros, de hecho peor, no hablas del cava? no? Progresismo no significa progresar, por si alguien no lo sabe. Bueno, a bajar las peonadas del per, contratos de seis meses de fondos europeos, y a seguir palante … con el plan de empleo. Los extremeños no cambiamos.