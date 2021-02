Vara confirma que la hostelería abrirá en los municipios con la incidencia por debajo de 500

En el Open de Australia público, mucho público y sin mascarilla. Casi me emociono y todo. Y no es china, es occidente. Aquí tuvimos la oportunidad de estar medio igual el 20 de junio de 2020. Lo del cierre perimetral de la comarca de segriá y la huida del migrante de navalmoral, indicaron que el esfuerzo hecho en marzo y abril iba a ser baldío. Por un lado las hormiguitas españolas encerradas y por otro las fronteras por tierra mar y aire abiertas de par en par a pleno rendimiento. Me acuerdo de anécdotas como la de que habiamos vencido al virus, o la del príncipe belga que viajó hasta córdoba en tren para obsequiarnos con una estupenda dosis de virus. No se cual será la solución pero 28 días de ruina económica y perímetro para seguir con mascarillas y de luto constante, temiendo que se repita una y otra vez.