Vara confirma que se presentará a la reelección al frente PSOE extremeño

Lo que habría que preguntarse ¿Qué ha logrado este señor desde que está como presidente autonómico y secretario general de su partido? No ha conseguido nada para Extremadura ni cuando gobernaba el pp en Madrid, diciendo que nos tenían abandonados por ejemplo en el tren, ni actualmente que gobierna el psoe, pero ahora decimos que no se puede hacer más. Pero lo importante es que mantengo el poder para que no me quiten el puesto.