Vara defiende la importancia de la caza y los toros en la región

Si después de todo este tiempo de dictadura y falsa democracia seguimos a la cola de casi todo, tal vez sea por reservar la tierra para los toros y la caza y no haber buscado alternativas. Entiendo a los defensores de la tauromaquia y a los cazadores y pescadores, pero aportan riqueza real a Extremadura. En las estadísticas globales parece ser que no o al menos la que aportan no nos permite abandonar el vagón de cola. La administración debería por tanto primar otras actividades y no potenciar estas con ayudas y subvenciones como las que realizan todas las administraciones para salvar los decifitarios festejos taurinos. Por cierto lo de la tele extremeña demencial toros y caza todo el día parece el nodo de franco luego nos quejamos de la violencia.