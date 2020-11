Vara destaca el potencial minero del litio en la región con "varios" proyectos

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Porqué no tienes el valor de plantarte ante Sánchez? Aunque solo sea por los ciudadanos extremeños y tengas un coste político. Serás más recordado y mejor de esa, manera que con lo que estás haciendo. La historia os pondrá en vuestro sitio. Aprende de un ex presidente socialista como González al que muchos votamos cuando el psoe era socialista y no lo que es ahora.