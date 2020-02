Vara dice que entiende perfectamente las protestas del campo extremeño

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha dicho que asume y entiende “perfectamente” las demandas de los agricultores extremeños, cuyas próximas protestas pide que se produzcan “dentro de la racionalidad” para que se desarrollen “con normalidad”.

Preguntado este martes en Cáceres, donde ha inaugurado unas jornadas de liderazgo en la Universidad de Extremadura, Fernández Vara se ha referido a las movilizaciones del campo convocadas por varias organizaciones agrarias en Extremadura el 18 y 21 de febrero.

“Están en su perfecto derecho porque lo están pasando muy mal, no puede ser que en la cadena valor el único que no gane sea el que produce el producto, es una anomalía y la solución no es fácil, si fuera fácil ya la habríamos adoptado y probablemente escapa a la capacidad del territorio”, ha expuesto el jefe del Ejecutivo autonómico.

Además, ha dicho que está en “permanente contacto” con el Gobierno de España para que “cuanto antes” pongan encima de la mesa “actuaciones concretas” que ayuden a solucionarlo y espera que las organizaciones agrarias muestren su “catálogo de planteamientos” para desarrollarlos en Extremadura y elevarlos a Madrid.

Por otro lado, mañana se reúne en Bruselas con la nueva comisaria de Cohesión y Reformas, la portuguesa Elisa Ferreira, responsable de los fondos estructurales de cohesión, a la que Fernández Vara planteará la situación que vive el mundo rural.

“Que sepan que en el mundo rural se está viviendo una problemática muy especial que viene de la mano de que uno de los principales elementos de riqueza, de mano de obra y de crecimiento está pasando por muchas dificultades como consecuencia de los bajos precios que se están produciendo en la cadena alimentaria”, ha recalcado.