Vara dice que el Gobierno central está en "mejor situación" para gestionar el ingreso mínimo

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que "hoy por hoy" no le "produce ningún reparo" en que sea el Gobierno central el que gestione el ingreso mínimo vital, ya que a su juicio "es quien está en mejor situación de poderlo hacer".

"Yo puedo quedar muy bien diciendo que lo quiero gestionar, pero no es mejor para la medida" porque la comunidad autónoma no posee toda la información, ha defendido Fernández Vara, quien ha planteado que "otra cosa es que en el futuro nos podamos poner de acuerdo, y podamos tener pasarelas que nos pasen la información".

Y es que, según ha señalado Vara, una de las características de este ingreso mínimo vital "es que no hay que presentar papeles", sino únicamente el DNI, libro de familia y empadronamiento, porque lo demás ya lo tiene el Gobierno, sin embargo, la Comunidad Autónoma no tiene la información de Seguridad Social o Agencia Tributaria.

Por eso, Vara ha defendido que el ingreso mínimo vital "lo tiene que gestionar quien esté en condiciones de poderlo hacerlo mejor", ante lo que ha mostrado su "sensación" de que "lo puede gestionar mejor quien tenga toda la información", ha dicho.

De esta forma se ha pronunciado Fernández Vara este jueves en su intervención en un encuentro en el Foro de Nueva Economía, recogido por Europa Press, junto con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Por eso, y respecto a si unas comunidades gestionan este ingreso y otras no, el presidente extremeño se ha dirigido al ministro de Inclusión: "Si tu estás convencido de que ésta es una medida que la puede gestionar el Gobierno de España mejor que el Gobierno de la Comunidad Autónoma, 'para adelante con los faroles',no seré yo el que vaya a decir lo contrario".

CONTRIBUIR A AFLORAR FRAUDE

En su intervención, el presidente extremeño ha destacado que "una característica importante" del ingreso mínimo vital es que obliga a presentar la Declaración de la Renta, lo cual "puede contribuir a aflorar fraude", y tiene "una enorme trascendencia porque hace que la gente tenga que contar todas sus interioridades desde el punto de vista fiscal".

Por todo ello, Vara ha considerado que el ingreso mínimo vital "es una buena medida", tras lo que valorado que se haya "montado en tres meses" y se ha mostrado "convencido de que esto va a ser bueno para todos".

Según ha destacado Vara, "las sociedades más justas no son las que luchan para que no haya ricos, sino las que trabajan para que no haya pobres", por el impacto que tiene en dos elementos esenciales como son la salud y la educación.